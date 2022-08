Ganna heeft zich geweldig ontwikkeld sinds hij bij Ineos in dienst is. De Italiaan kan met 21 overwinningen en een Olympische gouden medaille gerekend worden tot één van 's werelds beste tijdrijders op dit moment

Filippo Ganna zegt op de website van Ineos het volgende over zijn contractverlenging: "Ik verheug me erop om deel uit te maken van dit team, niet in de laatste plaats de manier waarop we doelen benaderen en de hoeveelheid moeite die wordt gestoken in onze ontwikkeling en apparatuur."

"Alles is erop gericht om ons sneller te laten gaan. Of het nu is met het Performance Team, samenwerken met onze partners of leren van de bredere ervaring binnen INEOS Sport. Als er zoveel toewijding is van iedereen om je heen, wil je gewoon alles geven."

"Er is nog genoeg om op te focussen voor de rest van dit seizoen en voor volgend jaar, en de steun die ik krijg binnen dit team is zo belangrijk. Ik kijk ernaar uit om een groot deel van mijn carrière bij dit team door te brengen", aldus Ganna.

