Wielrennen

De UCI maakte dinsdag bekend dat het de licenties van Russische ploegen voorlopig intrekt. Renners uit dit land of Belarus mogen wel voor andere ploegen in actie komen.

Voor wedstrijden van nationale selecties sluit de UCI hen wel uit. Daarnaast heeft de internationale wielerfederatie alle koersen in deze landen per direct van de kalender gehaald.

Niet genoeg voor de KNWU

Voor de KNWU is dit niet genoeg, laat de bond weten op zijn eigen website. De wielerbond volgt hierbij het advies van het NOC*NSF. "Als bond zullen wij tot nader orde niet deelnemen aan evenementen of wedstrijden in deze landen. Wij rijden als nationale selectie ook geen wedstrijden tegen wielrenners uit Rusland en Belarus en wij laten hen niet toe tot wedstrijden en evenementen die in Nederland georganiseerd worden. Binnen de internationale wielerorganisaties bepleiten wij ook deze lijn."

Dit heeft directe gevolgen voor Russische renners als Aleksandr Vlasov en Pavel Sivakov. Als prof kwamen zij echter nog niet in Nederlandse koersen in actie. Het is nog niet bekend of andere wielerbonden dit voorbeeld gaan volgen.

