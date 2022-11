Wielrennen

Thomas kende na een aantal mindere jaren dit seizoen eindelijk weer een paar successen. De Welschman won de Ronde van Zwitserland en werd verrassend derde in de Tour de France achter Vingegaard en Pogacar. Dit alles nadat Thomas afgelopen winter moeizame contractonderhandelingen voerde met zijn ploeg Ineos-Grenadiers.

Moeizame onderhandelingen

In het interview spreekt Thomas uit dat de houding van de ploeg tijdens deze onderhandelingen hem niet beviel: "Het voelde bijna alsof ze alleen maar getallen en statistieken op een papiertje zagen en aan de hand daarvan beslissingen wilden nemen, in plaats van op basis van mij als persoon die ze al 20 jaar kennen."

Na het winnen van de Tour in 2018 en de tweede plek in 2019 werd de rol van Thomas als grote ronderenner snel afgebouwd bij de ploeg. De onderhandelingen sleepten voort en in 2022 werd Thomas medegedeeld dat hij als ondersteunende renner zou rijden dat jaar en een mentor moest zijn voor de jonge talenten. Dit was uiteraard ongunstig voor de salarisonderhandelingen van Thomas.

Thomas als knecht

"Het was zeker meer een helpende rol en een voorbeeld zijn voor de jonge renners, in plaats van de leider zijn en voor eigen resultaten rijden. In de Tour de France reden we voor Adam Yates en Dani Martinez en Egan Bernal natuurlijk voor zijn ongeluk. Er werd niet gesproken over mij als beschermde renner", aldus Thomas.

Thomas besloot zich echter in zijn rol te schikken zodra het seizoen weer begon: "Het probleem met de periode buiten het seizoen is dat er heel veel tijd is om zaken te overdenken. Toen we weer met racen begonnen, genoot ik er wel van. Ik was onderdeel van een goede groep en ik zag vooruitgang bij mezelf. Toen ik op stoom kwam, heb ik niet meer aan de ploegleiding gedacht."

Toch waren de onderhandelingen niet helemaal uit het hoofd van Thomas verdwenen: "Ik wist dat ik nog veel meer in me had. Dat drijft je naar voren op een bepaalde manier. In mijn achterhoofd was er altijd een gedachte dat ik mensen hun ongelijk moest bewijzen."

