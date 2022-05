De Giro staat op het punt van beginnen. Voor de veertiende keer vindt de Grande Partenza buiten de Italiaanse landsgrenzen plaats. Dit zwengelt direct weer de geruchten aan voor een start in Nederland. We zijn met drie keer (Groningen 2002, Amsterdam 2010 en Apeldoorn 2016) immers koploper van het verzorgen van buitenlandse Girostarts

Nederland fietsland

Nederland houdt van de Ronde van Italië. Een liefde die wederzijds is, zo blijkt uit de woorden van Giro-baas Bellino. "We hebben een bijzondere band met Nederland opgebouwd. Het is een echt fietsland en alle starts die we er hebben gehad waren fantastisch", tekent De Telegraaf op.

Bellino geeft tevens aan dat een toekomstige Nederlandse start een serieuze optie is. "Daar hebben we gesprekken over. Maar niet alleen met Nederland. Er zijn meer landen waarmee we praten. We focussen ons eerst op deze Giro, waarin we hopelijk eindelijk weer grote mensenmassa's langs de kant zien. Een Giro met publiek is altijd mooier."

Vueltastart in Nederland

Hoopgevende woorden dus, al zit er geen enkele toezegging tussen. Zeker is wel dat we dit jaar de uitgestelde Vueltastart in Nederland krijgen. De renners vertrekken op vrijdag 19 augustus vanaf de Utrechtse Jaarbeurs voor de ploegentijdrit. Daarna volgen etappes van Den Bosch naar Utrecht en een Brabantse etappe Breda-Breda.

In 2015 verzorgde Utrecht ook een geslaagde start van de Tour de France. Ze noemen zich hier al 'de wielerstad van Nederland'.

De Tour de France bracht in 2015 duizenden mensen in Utrecht op de been Foto: Getty Images

Doorpakken

Utrecht wil nu doorpakken. De stad spreekt de hoop uit ook de Tour de France Femmes, de Giro Rosa en de Ceratizit Challenge by La Vuelta binnen te halen. "Het is logisch om hier naar te kijken gezien de stormachtige ontwikkeling die het vrouwenwielrennen doormaakt", zegt marketingbaas Cor Jansen in het AD. "Het past bij een stad die wielerminded is en waar fietsclubs als USWV De Domrenner en CS030 enorm groeien, vooral met vrouwelijke leden. En dat is weer logisch omdat het vrouwelijke deel van studerend Utrecht in de meerderheid is.



Met Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk heeft de regio Utrecht bovendien twee geweldige ambassadeurs. "Zulke klasbakken zorgen voor nieuwe aanwas. Zij zijn voorbeelden voor de jeugd." Voor concreet nieuws moeten we echter wachten tot na de Vuelta-start. "Het is niet de juiste timing om nu al breeduit met de vrouwenronden aan de slag te gaan."

