Wielrennen

In januari kwam Bernal tijdens een training in Colombia in botsing met een stilstaande bus. De gevolgen waren desastreus. Hij brak onder andere zijn dijbeen, knieschijf, een halswervel en elf ribben. Bovendien had hij twee geperforeerde longen.

Een lange revalidatie volgde, waarin het allerminst zeker was of Bernal zou kunnen terugkeren in het profpeloton. Tijdens het programma op El-vbar op het Colombiaanse Caracol Radio zegt hij blij en opgelucht te zijn dat hij weer terug is. "Na het ongeluk was mijn doel om weer een normaal leven te kunnen opbouwen. Ik dacht nog niet aan een terugkeer als professioneel wielrenner. Ik herstelde echter snel en goed. Toen werd het tweede toch weer mogelijk."

"Ik heb onlangs een nieuwe operatie gehad aan mijn knie, om de schroeven te verwijderen. Ik ben nu nog aan het herstellen. Ik zit op de fiets, maar geniet ook van een beetje vakantie. Ik verwacht in januari of februari weer klaar te zijn om wedstrijden te rijden."

Opbouw

Hoewel hij nog geen definitieve plannen heeft gemaakt met zijn ploeg denkt hij voor 2023 onder andere aan Parijs-Nice, Strade Bianche en het Criterium du Dauphiné. Het moet de opbouw vormen richting een grote ronde. "En dan bij voorkeur de Tour de France. Gewoon finishen kan een doel zijn, maar hopelijk kan ik zelfs gaan voor het klassement."

"Ik heb nog acht of negen maanden om mij te voorbereiden. Mentaal ben ik er klaar voor. De break en de moeilijke tijd die ik heb doorgemaakt, hebben mij sterker gemaakt."

Twijfels

Fysiek heeft de Tourwinnaar van 2019 wel twijfels. "Door niets te doen heb ik veel kracht verloren in mijn rechterbeen. Dat moet ik eerst zien terug te winnen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het mogelijk is."

