Wielrennen

Nadat Girmay afgestapt was in Italië werd er direct gespeculeerd dat hij wel eens op de rol zou kunnen staan voor de Tour de France. Zijn debuut in La grande boucle zal echter nog minstens een jaar op zich laten wachten. Girmay heeft het wereldkampioenschap in Australië als zijn nieuwe grote doel gesteld.

De voorbereiding hierop zal bestaan uit de ronde van Polen, De Tour de Limousin, de Bretagne Classic en de koersen in Quebec en Montreal. Naar verluidt is Girmay volledig hersteld van zijn oogblessure die hem de Ronde van Italië kostte en dus zal hij in zijn thuisland de topfavoriet zijn en ook het parcours van het WK ligt hem goed.

