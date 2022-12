Wielrennen

De 33-jarige renner van Jumbo-Visma kende afgelopen jaar naar eigen zeggen 'zijn slechtste seizoen ooit'. Hij won weliswaar Parijs-Nice en het Criterium du Dauphiné, maar moest zowel de Tour als de Vuelta na een val verlaten.

Sinds zijn vertrek uit Spanje is hij herstellende aan zijn schouder. Na een operatie moest hij acht weken rust houden. Nog altijd kan hij zijn arm niet helemaal strekken. Hierdoor lijkt hij zijn doelen voor volgend seizoen wat naar achteren te moeten schuiven. "De Tour Down Under ga ik niet halen", is Roglic realistisch in gesprek met Wielerflits . "Ik heb er wel vertrouwen in dat ik in maart weer mijn eerste wedstrijden kan rijden. Dat was de afgelopen jaren ook het moment dat ik de competitie weer oppakte. Alles is nu afhankelijk hoe het herstel verder loopt."

Vertrouwen in aanpak

"Soms is een andere aanpak ook weer ergens goed voor", vervolgt Roglic. "Misschien wordt het een seizoen waarin ik nauwelijks doelen in het voorjaar uitstippel en pakt dat beter uit voor de daaropvolgende maanden. Ik weet het nog niet. Ik moet nu vertrouwen hebben in deze aanpak."

De Tour lijkt daarom een logischer doel dan de Giro. "Ik moet eerst honderd procent herstellen van deze blessure. Daarna kan ik pas mijn doelen uitzetten. Ik vrees dat de Giro komend seizoen te vroeg gaat komen. De maanden vliegen voorbij. Ik vraag me af of ik komend jaar nog op topniveau aan de Giro kan beginnen of dat het verstandiger is om meer tijd te nemen en me optimaal voor te bereiden op de Tour de France."

Parcours

Met drie tijdritten lijkt de Italiaanse grote ronde wel op het lijf geschreven van Roglic, al moet hij dan de strijd aangaan met Vueltawinnaar Remco Evenepoel. "Als je goed bent, dan ligt elk parcours je. Voel je je minder, dan heb je op elk parcours iets aan te merken. Ik ben nooit zo bezig met het parcours, maar concentreer me liever op mijn eigen niveau."

Met zijn 33 jaar behoort Roglic tot de oude garde. Inmiddels is een nieuwe generatie opgestaan met onder anderen Evenepoel, Jonas Vingegaard en Tadjec Pogacar. De renner in dienst van Jumbo-Visma is echter niet bang dat zijn kans verkeken is. "Het gaat niet om het resultaat, maar om de inspanningen die je doet om dit doel te bereiken. Ik zie mezelf zeker nog vier jaar op het hoogste niveau fietsen. Valverde, Nibali… het zijn allemaal renners die op oudere leeftijd nog mooie prestaties hebben gerealiseerd. Waarom zou ik dat niet kunnen?"

