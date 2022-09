Wielrennen

Remco Evenepoel gaf direct na de winst in de Vuelta aan dat het zijn droom is om de trilogie der grote rondes te voltooien tijdens zijn carrière. De vraag is nu of hij in 2023 aan deze missie begint in Frankrijk of in Italië.

Het aantal tijdritkilometers in het parcours zou hier wel eens een doorslaggevende rol in kunnen spelen, zo was al te horen vanuit kamp Quick-Step Alpha Vinyl. Wat dat betreft lijkt de Giro dus goede kansen te hebben, als de berichten van HLN kloppen.

De Belgische krant stelt dat de openingsrit een tijdrit van achttien kilometer is van Fossacesia naar Ortona aan de Italiaanse oostkust. Over de andere twee tijdritten zou nog niets bekend zijn, maar een totale afstand van tussen de 60 en 70 kilometer is beduidend meer dan de 26,6 kilometer tegen de klok in de editie van dit jaar.

Of het parcours daadwerkelijk zo flink op de schop gaat, moeten we nog even afwachten. De officiële presentatie van het parcours is op 17 oktober.

