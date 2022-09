Wielrennen

Het is overduidelijk dat Vingegaard geen man is die niet kan wachten om met zijn nieuw verkregen status terug te keren in het peloton. Na zijn huldiging op de Champs-Elysées trok hij zich terug met zijn gezin. Meedoen aan officiële wedstrijden zat er sindsdien niet in. Ook op social media hield de Tourwinnaar zich stil.

Tour de France | Bekijk hoe Vingegaard wordt gehuldigd in Parijs

Verkeerde keelgat

Ook het WK volgende week in Wollongong laat hij aan zich voorbij gaan. En dit valt in het verkeerde keelgat bij de Deense bond, die na de Olympische Spelen en het EK opnieuw een 'nee' als antwoord kreeg. "Er is geen ruzie, maar we zijn wel gefrustreerd dat hij weer niet meedoet. Het is ons onduidelijk waarom hij niet voor de nationale ploeg wil rijden", zegt Morten Bennekou in het Deense B.T.

De manager van de Deense bond beseft dat hij weinig keuze heeft. "We kunnen moeilijk iets forceren. Jumbo-Visma vermoedde vorig jaar dat hij met lege batterijen naar de Olympische Spelen zou zijn gegaan. En nu past het WK weer niet in zijn planning. Het is heel jammer."

"Bij de Onder 23 heeft hij altijd een fijne tijd gehad. Dus daar kan het niet aan liggen", vervolgt Bennekou die ook Mads Pedersen moet missen en zijn WK-ploeg nu bouwt rondom de ervaren Jakob Fuglsang. "We hadden Jonas er graag bij gehad, maar we hebben gelukkig nog andere paarden om op te wedden."

Ronde van Lombardije

Vooralsnog staat alleen de Ronde van Lombardije op de planning van Vingegaard. La Gazzetta dello Sport denkt echter te weten dat de Deen ter voorbereiding in actie komt tijdens de CRO-koers, een zesdaagse rittenkoers in Kroatië.

Ook vorig jaar was de Ronde van Lombardije het hoofddoel van het najaar van Vingegaard. Hij eindigde toen als veertiende op ruim twee minuten van winnaar Tadej Pogacar. Ter voorbereiding reed hij onder andere de Tour of Norway, waarin hij slechts een bijrol vervulde. Jumbo-Visma en Vingegaard willen ongetwijfeld dit jaar een beter resultaat tijdens het laatste Monument van dit seizoen.

Ronde van Lombardije | Tadej Pogacar wint tweede monument van het seizoen

