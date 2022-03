Wielrennen

Groenwegen zat vorig jaar een maandenlange schorsing uit na zijn rol in de valpartij van hemzelf en Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Aanvankelijk vielen na zijn terugkeer de resultaten nog wat tegen. Hij durfde niet de risico's te nemen die nodig zijn om een sprint te winnen.

RISICO'S

"Ik remde vorig jaar net wat te vroeg. De rest van het peloton deed dat niet. Iedereen sprintte eigenlijk nog net zo als voor mijn schorsing, alleen ik deed dat niet en dat zag je meteen terug in de resultaten."

Op de vraag van Sporza-verslaggever Sammy Neyrinck of hij veranderd is na die verschrikkelijke val van Jakobsen antwoordt de Amsterdammer ontkennend: "Nee, ik denk dat ik op dit moment terug ben."

BIKEEXCHANGE

"Soms ben ik nog steeds mijn grootste tegenstander, maar ik voel me eindelijk weer de oude", verwijst Groenewegen naar zijn overwinningen in het begin van dit seizoen en zijn keurige tweede plek in Brugge-De Panne, een banddikte achter Tim Merlier.

Niet alleen de resultaten zijn dit jaar anders, ook het tenue waarin Groenewegen die boekt. De sprinter maakte afgelopen winter de verrassende overstap van Jumbo-Visma naar BikeExchange , waarmee hij komende zomer voor eigen kans mag gaan in de Tour de France

JAKOBSEN

"Ik vond fietsen afgelopen jaar niet superleuk meer, maar dit jaar vind ik het echt weer leuk. Ik heb een nieuwe ploeg om me heen en ik wil tegenover mezelf laten zien dat ik weer honderd procent ben."

Daarbij helpt het dat Fabio Jakobsen inmiddels bewezen heeft dat hij op zijn oude niveau kon terugkeren. "Dat is voor mij ook fijn. Dat maakt het mogelijk voor mij om het een plaats te geven."

