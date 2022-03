Wielrennen

De snelle sprinter stond als eerste Afrikaanse renner op het podium van een WK, een kansrijke toekomst staat hem te wachten. Hoewel Girmay de hoop van een heel continent op zijn schouders draagt, gaat hij relaxt met de druk om, fietst hij met trots en gaat hij in mei met grote motivatie naar de Giro d’Italia. “Dit is het begin, en ik moet nu verder. Ik weet dat de deur nu op een kier staat”, aldus Girmay.

Na het behalen van enkele opvallende resultaten voor de ProContinentale ploeg Delko, tekende de 21-jarige in september bij Intermache-Wanty-Gobert Materiaux. Slechts een aantal weken later schreef Girmay geschiedenis tijdens het WK onder-23. Een magistrale sprint naar de tweede plaats zorgde ervoor dat hij de eerste Afrikaanse renner ooit werd die op het podium van het WK stond.

“Het was een groot moment voor mij,” vertelt hij. “Voor heel Afrika, voor Eritrea en vooral voor alle zwarte mensen in de wielersport, om onze potentie te laten zien aan de wereld.”

Girmay weet wat winnen is en beloonde het vertrouwen van zijn ploeg Intermarché Foto: Getty Images

Zwarte renner

Girmay is trots dat hij als zwarte renner mooie resultaten heeft kunnen behalen. Desondanks is het hem niet ontgaan dat deze barrière al veel eerder doorbroken had moeten worden. “In veel wedstrijden ben ik de enige zwarte renner in het peloton. Als het al moeilijk is voor een Europese renner, is het nog moeilijker voor ons.”

De doorsnee wielerfan heeft nog altijd het beeld dat je in de wielersport krijgt wat je verdient, en dat talent en een goede arbeidsethos alles zijn wat je nodig hebt voor een glansrijke carrière. Hoewel Girmay absoluut een toptalent is, en bereid om zichzelf net zo hard te pushen als andere renners uit Afrika, zit het voor hem niet zo in elkaar.

Voor andere renners uit Afrika is het verschil dat ze, in tegenstelling tot Girmay, misschien niet dezelfde kansen hebben gekregen. “Natuurlijk werken we hard,” vervolgt hij, “maar je hebt iemand nodig, die je potentie ziet.” Nadat Delko afgelopen zomer wegens financiële problemen ophield te bestaan, zag de scouting en technische staf bij Wanty zijn potentie en tekende Girmay een vierjarig contract.

Girmay in de kleuren van Intermarché-Wanty-Gobert Foto: Twitter

Milaan-San Remo

In zijn eerste seizoen als World Tour-renner had Girmay maar weinig tijd nodig om goede resultaten neer te zetten. Het winnen van koersen begon voor de 21-jarige bij de Trofeo Alcudia, onderdeel van Challenge Mallorca, in pas zijn tweede koers van het seizoen.

Sindsdien heeft Girmay een indrukwekkende serie resultaten behaald, waaronder drie toptienfinishes in Parijs-Nice, en een tiende plaats in Milaan-Turijn. Misschien wel het meest indrukwekkend was de twaalfde plaats zaterdag in Milaan-San Remo, voor voormalig winnaar Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers) en Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Zijn volgende doel is iets meer dan twee maanden verwijderd en ook dat doel liegt er niet om. “De Giro d’Italia”, meldt Girmay. “Het wordt mijn eerste grote ronde.” De drie grote meerdaagse koersen leven enorm in Afrika, zegt hij, thuis in Asmara , “Iedereen kijkt ‘s middags naar de grote ronden. Sommige mensen stoppen zelfs met hun werk en kijken gewoon naar de Giro.”

WK in Rwanda

Het voordeel van alle druk die ermee gepaard gaat, zegt hij, is dat het je meer motivatie geeft. Wat niet wil zeggen dat er bij Girmay, of zijn collega’s, sprake is van een tekort: “Er is veel motivatie in dit team.”

Hij kijkt al verder in de toekomst, richting het WK in Rwanda in 2025. Het is de eerste keer dat een Afrikaans land een grote wielerwedstrijd organiseert. “Het is echt belangrijk voor ons, voor het Afrikaanse wielrennen, om te groeien. Er zijn geen World Tour-koersen of een veelvoud aan wielerploegen.”

Maar er is geen reden waarom het niet kan, of in de toekomst niet mogelijk zal zijn. “Ik denk dat onze toekomst rooskleurig is”, zegt Girmay. “Dit is het begin en ik moet verder. De deur staat al op een kier.”

