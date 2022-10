Wielrennen

VeloNews. Merijn Zeeman gooide vorige week verrassend een balletje op dat de Deen wel eens voor de Giro kon gaan kiezen. "Jonas heeft de Giro nog nooit gereden, dus dat is zeker een optie voor hem, als hij dat wil tenminste", zei de ploegleider van Jumbo-Visma tegen

"Ik wil daarbij ook de mening van Primoz (Roglic red.) horen en moet het nog met alle coaches spreken. Het kost twee maanden om alles voor te bereiden, maar in december weten we meer."

Hoofddoel

Vingeraard spreekt echter niet van de Giro. Hij kijkt alweer uit naar de Tour de France. "Ik heb met het team nog geen definitief plan gemaakt voor 2023. Maar het zou mij verbazen als de Tour niet het hoofddoel wordt."

"Het is extra moeilijk om je titel te verdedigen. Maar ik ben klaar voor de uitdaging. Ik voel mij bovendien gesterkt door de ervaring dat ik weet hoe het is om de Tour te winnen. Ik weet dat ik mij alleen op mezelf moet focussen om op mijn best te zijn."

In zijn hoofd is hij al bezig met het voorbereidingstraject. "Ik houd van de voorbereiding op een grote race. Het is interessant voor mij om te zien wat ik beter kan doen en wat ik heb geleerd van vorig jaar. Ik wil bijvoorbeeld voorkomen dat ik na Luik-Bastenaken-Luik ziek word en zo mijn opbouw naar de Tour de France vertraag."

Stilte

Na de winst van het geel vorig jaar was het lange tijd stil rondom Vingegaard. Niets aan de hand, zegt hij zelf. "Het was gewoon een periode om tot rust te komen. De berichten waren overdreven. Ik had gewoon kunnen blijven fietsen, maar ik voelde dat ik een pauze nodig gehad. Uiteindelijk heb ik alleen de Bretagne Classic uit mijn programma gehaald. Het WK vond ik tijdverspilling. Het parcours paste niet bij mij."

"Ik ben anders dan veel mensen. Naar mijn mening heeft iedereen het recht om te doen wat goed voor hem is. Niet veel mensen vinden dat ik het verdiende om extra vrije tijd te nemen in de zomer, maar ik waardeer daarom juist de mensen die dat wel doen."

Niet veel nodig

In de afgelopen maanden herstelde Vingegaard van de zware inspanningen en de aandacht. "Ik heb uitgerust en een fijne tijd gehad met vrienden en familie. Ik heb genoten van een barbecue, een glas wijn en een biertje. Ik heb niet veel nodig om gelukkig te zijn, ook al heb ik de Tour de France gewonnen."

