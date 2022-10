Wielrennen

Jos van Emden, die met Jumbo-Visma de CRO Race reed, is op Twitter uiterst kritisch op de UCI. “Opnieuw is de UCI weer typisch bezig als de UCI. Niet alleen vandaag, maar drie van de zes etappes gingen ver over de schreef.”

De Nederlander spreekt daarbij vooral de Franse UCI-voorzitter aan. “David Lappartient, hoe vind je zelf dat het gaat?”, klinkt het met cynische ondertoon.

Dwars door stadscentrum

Van Emden plaats zijn opmerkingen onder een filmpje van de slotetappe van de CRO Race. De renners rijden dwars door het stadscentrum en moeten daarbij het nodige verkeersmeubilair ontwijken om niet ten val te komen. Bovendien werd het peloton recht over een trambaan gestuurd.

Ook Quick-Step Alpha Vinyl-renner Michael Mørkøv vindt dat het niet langer zo kan. “Wie heeft nu eigenlijk de verantwoordelijkheid voor onze veiligheid? UCI, help ons alsjeblieft!”

Niet geleerd van verleden

Het is zeker niet de eerste keer dat er onvrede is in het peloton over de organisatie van de CRO Race. Vorig jaar kwam een grote groep renners ten val in de smalle straten van Crikvenica.

Bovendien werden een aantal hectische gedeeltes van het parcours uit de vorige jaren exact overgenomen voor deze editie. De UCI en zijn voorzitter Lappartient hebben vooralsnog niet gereageerd op de ophef.

