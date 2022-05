Voeding speelt een steeds grote rol in het wielerpeloton. Van biefstuk als ontbijt tot iedere hap afwegen en invoeren. Het wielrennen is wat verandert door de jaren heen.. De bakken met pasta en rijst zijn terug te vinden in iedere ploegbus. Dit zit namelijk vol met koolhydraten. De belangrijkste energiebron voor wielrenners. In dit onderzoek is Nick Schultz van BikeExchange-Jayco gemonitord voor hoeveel koolhydraten hij tot zich nam gedurende de Vuelta van 2021. Bij CyclingTips hebben ze dit onderzoek volledig uitgekamd op ieder detail. Bereid je voor op heel veel rijst, pasta en gelletjes.

De wetenschap van het presteren

De koolhydraten die een wielrenner het liefst tot zich neemt tijdens een koers zijn suikers. Deze worden namelijk al in de dunne darm opgenomen door het lichaam en komen zo sneller in het bloed en daarmee de spieren terecht. Deze vorm van koolhydraten zijn terug te vinden in rijst, pasta, energiegelletjes, sportdrank en voor de Nederlanders de bekende ontbijtkoek.

Nu ook iedere renner in het peloton rond rijdt met een powermeter op de fiets is precies te meten hoeveel energie een renner verbruikt gedurende een etappe. Daarnaast heeft het menselijk lichaam een redelijk gelijkwaardige efficiëntie van zo'n 21,7% op de fiets. Dit betekent dat van iedere 100 gram koolhydraten die het lichaam opneemt 21,7 gram gebruikt wordt voor het fietsen. Dat zijn ook de waardes waar ze bij dit onderzoek rekening mee gehouden hebben

Heel veel koolhydraten

Gemiddeld verbruikte Schultz 3500 kCal per dag op de fiets. De makkelijkste dag was de tweede rustdag met 560 kCal en de zwaarste dag was etappe 20, de laatste bergrit, met 5830 kCal. Ter vergelijking, een gemiddelde man van verbrandt zo'n 2400 kCal tijdens een hele dag. Vergeet dus niet: de verbrande kCal van Schultz zijn alleen tijdens het fietsen.

Maar hoeveel heeft Nick Schultz dan opgegeten tijdens die Vuelta? Veel, heel veel. Gemiddeld at Schultz 812 gram koolhydraten per dag. Dat is 12.2 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht per dag. De hoogste inname van koolhydraten waren op de dagen van de bergritten. Op de dagen van de heuvelritten at Schultz niet veel minder dan de dagen in de bergen. Tijdens de vlakke ritten, de tijdrit en de rustdagen lag er aanzienlijk minder rijst en pasta op het bord van de Australiër.

Slechte ontbijter

Op de fiets at Schultz het meeste. Het avondeten was de grootste maal van de BikeExchange-Jayco renner. Direct na de etappe was ook een belangrijk eetmoment voor de Australiër. Het ontbijt is dan weer opvallend 'klein' te noemen. In het onderzoek noemen ze de reden hiervoor dat niet iedereen een grote ontbijter en dat dat per persoon kan verschillen.

Gewichtstoename

Een ander opvallend gegeven is het gewicht van Schultz tijdens deze Vuelta. De Australiër begon met een gewicht van 66.8kg aan deze grote ronde, maar de weegschaal gaf niet iedere dag hetzelfde getal weer. 69 kilo was het 'zwaartepunt' voor Schultz en met een gewicht van 67.8 kg finishte Schultz zijn grote ronde. Aankomen tijdens een grote ronde, dat is toch bijna niet voor te stellen.

