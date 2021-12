Wielrennen | Hoe gebruikt Mohoric data in zijn voordeel tijdens winterse trainingen?

Volgens Mohoric is het nog steeds een kunst om te begrijpen wat werkt en wat niet. De nieuwe mogelijkheden zorgen voor een breder veld in het internationale topwielrennen:

“De kennis is breed verkrijgbaar. Iedereen kan zien wat theoretisch gezien werkt. De nieuwe materialen, trainingsmethodes en de voeding veranderen het wielrennen ten goede, want zo kunnen meer mensen competitief zijn”, aldus Mohoric.

Cruciale combinatie

Mohoric stelt dat een combinatie van data en het gevoel van de renner cruciaal zijn voor succes. Volgens de etappewinnaar kunnen cijfers niet altijd goed aangeven wanneer je fit genoeg bent voor een volledige training en wanneer rust geboden is. In dat geval is de feedback die hij van zijn lichaam krijgt wat telt.

Verder spreekt Mohoric over zijn trainingen, het belang van de winter voor een succesvol seizoen en zijn plannen voor het aankomende wielerjaar.

Op welke voorjaarswedstrijd heeft de Sloveen zijn zinnen gezet? Je ziet het allemaal in deze special over Matej Mohoric.

