Wielrennen

De beide ploegen willen nog geen officiele bevestiging geven, maar Velonews en het Deense Ekstra Bladet melden dat de overstap zo goed als rond is. Het contract met Quick Step liep nog door tot en met 2023, maar wordt in overeenstemming ontbonden.

De Deen begon in 2018 als stagiair bij de Belgische formatie. In 2019 tekende Honoré zijn eerste profcontract en groeide hij in korte tijd uit tot een belangrijke en gewaardeerde kracht.

Baskenland

Zijn grootste succes behaalde Honoré in 2019 toen hij een etappe wist te winnen in de Ronde van Baskenland. Hij versloeg in Ondorroa zijn Tsjechische ploeggenoot Josef Černý.

In datzelfde jaar reed de 25-jarige renner bovendien naar een podiuplaats in zowel de Clásica San Sebastián als de Bretagne Classic. Bij EF Education krijgt de Deen waarschijnlijk meer vrijheid om voor eigen kans te gaan.

Powless viert zijn mooiste triomf met winst in Clásica San Sebastián

