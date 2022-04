“Ik begin me steeds me steeds meer een wielrenner te voelen”, zegt Bernal over zijn wonderbaarlijke revalidatie. “Ik wil de mensen bedanken die lieve dingen naar me stuurden. Zij zorgden voor positieve energie, ze hebben me echt geholpen.”

De Colombiaan schudde in januari de wereld op met het nieuws dat hij met spoed moest worden afgevoerd na een zwaar ongeluk. De Tour-winnaar van 2019 had verschillende botbreuken in zijn wervelkolom. Dokters schatten de kans op een blijvende dwarslaesie in op 95%

Wonder boven wonder vocht Bernal zich terug. Met updates op zijn sociale media-accounts liet hij steeds meer nieuwe stappen in zijn revalidatieproces zien. Als een bambi op het ijs zette hij in februari zijn eerste stapjes.

Niet veel later kon je hem weer op een hometrainer tegenkomen. Inmiddels rijdt de 25-jarige renner van Ineos weer trainingsrondjes op de weg . Dit weekend gaf hij zijn eerste persconferentie.

Nieuwe perspectieven

“Ik heb belangrijke lessen geleerd van het ongeluk. Het is absurd, maar ik ben eigenlijk dankbaar dat ik door zo’n moeilijke periode ben gegaan. Het ongeluk leerde me dingen te bekijken in een ander perspectief. Ik was eerst alleen gefocust op wielrennen en de beste van de wereld zijn. Ik heb geleerd dat je goed voelen en bij de mensen zijn waar je van houdt de echte essentie van het leven is”, zei hij daar.

“Als je aan beademingsapparatuur ligt, ben je zwak en kwetsbaar. Je leert dan waarderen wat je daarvoor als gewoon aannam. Koersen missen kan traumatisch zijn, maar het belangrijkste is dat ik nog leef. Ik ben omgeven met bezorgde vrienden en familie. We vergeten soms wat echt belangrijk is.”

Terugkeer en revalidatie

Een terugkeer in het peloton zit er voor Bernal dan ook nog niet in. “Ik wil natuurlijk zo snel mogelijk terugkeren, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren. Voordat ik weer na kan denken over winnen, moet ik eerst aansterken en een race aankunnen. Dat zou al een succes zijn.”

Bernal verwacht dit jaar geen Grote Ronde te rijden. De Colombiaan is titelverdediger in de Giro en won in 2019 de Tour. De Vuelta won hij nog nooit. Ook dit jaar staat deze koers niet op zijn kalender. “Je kunt bij dit soort races niet improviseren, De Vuelta zou veel te veel zijn voor mijn lichaam. Ik ben duidelijk niet klaar om daar te rijden.”

