Voor de start van de Giro del Veneto woensdag sprak hij met CyclingNews. "De mentale vermoeidheid is groter dan de fysieke. Er zit niet veel meer in de tank. Ik ben blij als ik een korte pauze kan nemen."

WK Wielrennen | Roodhooft over situatie Van der Poel: "Hij is mentaal gebroken"

Week in Veneto

Van der Poel verblijft deze week in de regio Veneto vanwege het WK gravel en de Serenissima Gravel op vrijdag. Op het laatste moment voegde hij ook de Giro del Veneto toe aan zijn programma. "Ik was hier toch voor een week en is het in deze fase van het seizoen moeilijk om te blijven trainen. Dan kan ik beter met een wedstrijd bezig zijn. Anders blijf ik toch maar de hele dag in het hotel."

De Nederlandse renner was niet mee met de beslissende vlucht. Uiteindelijk kneep hij in de remmen toen hij in het peloton te maken kreeg met materiaalpech.

Hoge pieken en diepe dalen

Van der Poel kende een seizoen met hoge pieken en diepe dalen. Hij miste de eerste klassiekers in het voorjaar door een rugblessure, won vervolgens Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen en was daarna de absolute smaakmaker in de Giro d'Italia. Hij won de openingsetappe en pakte daarmee het roze. Bovendien stal hij de show met een aantal fraaie aanvallen en acties.

In het tweede deel van het seizoen was de 27-jarige renner minder op dreef. De Tour de France draaide uit op een teleurstelling waarna het vizier ging op het WK. Dit ging door het hotelincident de mist in.

Volgend jaar

Van der Poel wil volgend seizoen meer rust inbouwen. "Dit jaar was een uitzondering, omdat ik in de Giro een kans had op het roze. Maar volgend jaar doe ik het zoals ik het altijd doe. Eerst tien tot vijftien crossen, daarna de voorjaarklassiekers waarna ik even uitrust om dan voor de Tour te gaan."

Welke crossen Van der Poel gaat rijden, maakt hij later bekend. "Ik neem die beslissing na mijn korte break. Maar normaal gesproken zal dat ergens eind november zijn."

Lange termijn

Ook ging hij in op de lange termijn naar aanleiding van het afscheid van onder anderen Philippe Gilbert, Alejandro Valverde en Vicenzo Nibali. "Ik las deze week een interview met Serge Pauwels. Hij zei dat de nieuwe generatie doorgaat tot ongeveer hun dertigste, misschien 35. Daar zit wat in."

"Het is de evolutie van het wielrennen. Het is voor mij niet mogelijk om dit een jaar of vijftien te doen. Maar ik kan natuurlijk alleen voor mijzelf spreken. Zoals ik mij nu voel, kan ik niet doorgaan tot mijn veertigste."

