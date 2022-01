Pidcock beleefde vorig seizoen zijn doorbraak toen hij namens Ineos-Grenadiers voor het eerst uitkwam op het allerhoogste niveau. De Brit debuteerde in de Ronde van Spanje en won goud bij de Olympische Spelen, op het onderdeel mountainbike. Om het af te maken kreeg hij ook nog eens een koninklijke onderscheiding.

Het volgende doel van Pidcock is duidelijk: succes afsnoepen bij Van der Poel en Van Aert, die hij zo goed kent van de cross. “Ik denk dat ik net zo goed ben als die twee. En als dat nog niet zo is, dan word ik net zo goed als hen”, verklaart een zelfverzekerde Pidcock tegenover VeloNews

Ad

“Ik denk dat Mathieu van Wout tot de top van de sport behoren, dus het is fantastisch om met die twee te strijden. Er zijn mensen die de stelling aandurven dat ik al net zo goed ben, maar laten we eerlijk zijn: daar moet ik meer koersen voor winnen. En dat is precies wat ik ga proberen te doen.”

Wielrennen Giro | Tom Dumoulin kiest voor de Giro d'Italia om klassement te rijden 2 UUR GELEDEN

WB Hulst | Pidcock geeft een masterclass veldrijden hoogtepunten

Crosssucces

Pidcock eindigde recent achter Van Aert als tweede in de GP Sven Nys om een dag later de cross in Hulst te winnen. Dat was zijn tweede succes van het veldritseizoen. Toevallig won Pidcock beide keren op Nederlandse bodem, maar hij heeft zijn zinnen echt gezet op het WK veldrijden in Fayetteville.

Met de generatie Van der Poel, Van Aert, Pidcock ziet de toekomst van de wielersport er prachtig uit, simpelweg omdat niets mooier is dan een hevige concurrentiestrijd. Een strijd die alles in zich heeft om uit te groeien tot rivaliteit, wat het alleen maar nog mooier maakt.

“Ik denk dat ik in 2022 weer een stapje beter ben”, kondigde Pidcock maar vast aan. “Toen ik de Ronde van Spanje eenmaal had verteerd, vond ik het bizar om te merken hoe goed ik er lichamelijk aan toe was. Ik heb daar echt inhoud gekweekt, terwijl ik niet eens tot het uiterste ben gegaan. Het was echt ongelooflijk; na die ronde was mijn hartslag in rust zes slagen lager dan normaal!”

Wereldbeker | Pidcock verslaat Iserbyt na verwoestende laatste ronde in Rucphen

Ervaring maakt het verschil

“Het grote doel vorig seizoen was om zware wedstrijden te koersen en op hoger niveau te komen. De focus lag op uithoudingsvermogen en ertoe in staat zijn om tegen het einde van zware dagen nog steeds mee te kunnen doen. Over de intensiteit heb ik me nooit druk gemaakt, want er is niets intenser dan de cross. Qua intensiteit wist ik al dat ik gelijk ben aan de besten.”

Na goede resultaten in Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade Bianche, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en winst in de Brabantse Pijl vermoedt Pidcock een belangrijk nieuw wapen te hebben: ervaring. “Ik was vorig jaar het groenst van allemaal, ik was nog echt een rookie, een nieuweling. Die anderen wisten al precies hoe het werkte, terwijl ik me dat nog eigen moest maken. Met iets meer ervaring had ik nog betere resultaten kunnen halen. En het ging al best prima. Ik reed al regelmatig vooraan en wil nu vaker winnen.”

Brabantse Pijl | Tom Pidcock klopt van Aert in Overijse

Wielrennen Wielrennen | “Parijs-Roubaix absoluut niet mooiste klassieker ooit” - Traksel in Kop over kop 29/12/2021 OM 15:46