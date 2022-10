Ruim twee jaar geleden kwam Van den Bos ten val tijdens de GP de Plouay. Ze had na afloop wat hoofdpijn, maar veel leek er niet mis te zijn. Enkele dagen later kon ze 'gewoon' van start tijdens La Course.

Het bleek een verkeerde inschatting. Van den Bos bleef maar last houden van hoofdpijn en elke prikkel was er een te veel. Desondanks maakte ze die winter de overstap van Boels-Dolmans naar Jumbo-Visma.

Hoewel ze af en toe positieve uitschieters had, bleef haar echte doorbraak uit. Dit was mede te wijten aan de klachten. In het tweede deel van het afgelopen seizoen kwam ze zelfs helemaal niet in actie.

Voor haar toekomst heeft ze een belangrijk besluit genomen, vertelt ze in een Instagrampost . "Ik ga het anders doen. Ik blijf fietsen, maar rijd volgend jaar niet voor een profteam. Ik weet nog niet hoe precies, maar het belangrijkste is om 100 procent fit te worden. Pas dan wil ik weer topsporter worden."

Op Wielerflits geeft ze een extra toelichting. "De intentie is om terug te keren. Ik zie mezelf nog als Jip de wielrenster. Ik weet dat ik nog tot hele mooie dingen in staat ben."

"Als topsporter is het een tweede natuur om steeds je grenzen te verleggen. Zo lang ik echter niet honderd procent hersteld ben, moet ik dat niet willen. Misschien over een half jaar, misschien over een jaar, misschien ook wel helemaal niet meer. Dat gaan we zien."

Van den Bos roept iedereen op om een hersenschudding niet te onderschatten. "Als je je been breekt, is het voor iedereen duidelijk. Je weet dan hoe je moet herstellen. Maar aan mij zie je nu verder niets, terwijl het me serieus dwars zit."

"Wielrennen is en blijft een sport van vallen, opstaan en weer doorgaan. Dat zit in de cultuur", vervolgt Van den Bos die daarna doorgaat over een gratis hersenschuddingsprogramma voor wielrenners. "Er wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de korte- en langetermijngevolgen van een hersenschudding, ook specifiek bij vrouwen. Maar het wordt nog te vaak onderschat. Dat is het absoluut niet waard."

