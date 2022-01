Wielrennen

Bernal heeft na diverse operaties inmiddels hoop op volledig herstel, maar nu al staat vast dat de Tour-winnaar van 2019 en Giro-veroveraar van 2021 een lange revalidatie voor de boeg heeft. De renner van Ineos-Grenadiers moet herstellen van onder meer een gebroken ruggenwervel, dijbeen, knieschijf, gebroken ribben en een geperforeerde long.

Dat zijn zware verwondingen en voordat Bernal voor de eerste keer onder het mis ging, bestond er vrees voor blijvende schade. Het is niet zonder reden dat de renner nog altijd op de intensive care verblijft, maar het gaat inmiddels wel naar omstandigheden zo goed dat er getwitterd kan worden.

Bijna leven gelat

“Op zeker moment was er een kans van 95 procent dat ik verlamd zou raken. Bijna verloor ik zelfs mijn leven terwijl ik deed wat ik het allerliefst doe. Ik ben God en alle specialisten van de Clinica Unisersidad de la Sabana dankbaar voor het wonder dat zij hebben verricht en dank ook mijn familie en alle fans voor hun steun”, zo twitterde Bernal.

“Ik verblijf nog steeds op de intensive care en zal meer operaties moeten ondergaan om de opgelopen schade te herstellen, maar weet ook dat ik in goede handen ben en vertrouw op God dat alles weer goed komt.”

Ploeggenoot in hetzelfde ziekenhuis

Bernal zette recent zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ineos, maar weer opstappen klinkt ver weg. Dit kan zomaar maanden duren en er doet zich ongetwijfeld nog een kleine of grote tegenslag voor tijdens de genezing. We kunnen alleen maar hopen dat alles in orde komt, in eerste instantie wat betreft kwaliteit van leven en daarna een terugkeer in het peloton.

Bizar genoeg werd vlak na Bernal ook ploeggenoot Brandon Rivera naar precies hetzelfde ziekenhuis vervoerd, waarmee Ineos-renners twee bedden bezet hielden. Ook de valpartij van Rivera was een dure; hij brak zijn elleboog.

