Wielrennen

“Ik weet nog steeds niet of ik echt als eerste over de meet kwam. We vertrouwen nu eenmaal op de fotofinish en ik hoop dat deze op het juiste moment is genomen”, zegt Van Aert in de podcast Thuismatch van Sporza

"Dit was het soort sprint waarbij ik niet voelde of ik net voor lag of juist niet. Ik heb Tom opgevangen en daarna sprintten we naast elkaar. Bij de laatste jump had ik mijn ogen dicht."

Van Aert is nog altijd trots op deze overwinning. "Hij staat mooi op mijn palmares. Bovendien is het extra leuk om deze klassieker in een Nederlandse ploeg te winnen. Je merkt dat deze koers belangrijk is voor Jumbo-Visma. Maar persoonlijk schat ik mijn overwinningen in Milaan-San Remo of de Tour de France wel een treetje hoger in."

Dit is de bewuste fotofinish: wie wint er? Foto: Eurosport

Sterke ploeg

De Vlaamse renner dankt de winst in Limburg mede aan zijn ploeg. "Dit was de enige klassieker waarin we echt met een sterke ploeg aan de start stonden met onder anderen ook Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Ik heb tot het laatste half uur in een zetel gezeten."

“Daarna belandde ik in een kopgroep met twee jongens (naast Pidcock ook Maximilian Schachmann red.) die ik gemakkelijk zou moeten kunnen kloppen in de sprint. Uiteindelijk bleek het alleen niet zo gemakkelijk te zijn, haha.”

De Amstel Gold Race is meer voorspelbaar dan andere klassiekers, vindt Van Aert. “Dit komt vooral omdat er geen kasseistroken zijn. Tijdens Parijs-Roubaix vallen er bijvoorbeeld altijd wel twee favorieten weg door pech. Maar de afgelopen editie was natuurlijk wel een aangepaste, met die rondjes. Ik moet eigenlijk nog eens terugkomen om de echte Amstel te winnen.”

Groene trui

Naast de klassiekers is het winnen van de groene trui in de Tour de France komend seizoen een belangrijk doel. “Ik ga proberen in de eerste week zoveel mogelijk punten te pakken en daarna bekijk ik wat realistisch is.”

“Ik heb natuurlijk een extra wapen, omdat ik punten kan pakken in etappes waarin de pure sprinters niet mee kunnen. Daarentegen krijg je voor het winnen van een tussensprint net zoveel punten als de winst van een bergetappe. Ik moet dus ook goed scoren in de vlakke ritten.”

Ploegleiding akkoord

Van Aert hoefde de ploegleiding niet te overtuigen voor zijn groene ambities . “Ik heb aangegeven dat de tijd rijp is om voor het groen te gaan. Het mooie van deze ploeg is dat ze niet proberen om je om te lullen, maar het juist als een challenge zien om dit te rijmen met de andere ambities.”

“Ik krijg ondersteuning voor de positionering, maar ben ook het type renner dat zonder veel hulp punten kan pakken. Daarnaast ga ik niet gelijk wegsturen in de bergetappes. Ik probeer de ploeg ook zeker te helpen in de strijd om het geel.”

