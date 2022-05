Wielrennen | “Ik heb 197 rondjes naar een zwarte lijn gekeken” - Van Dijk dolblij met nieuw record

Ondanks de zware inspanning was Van Dijk al snel weer bij zinnen. Ze zat er in een snel neergezette stoel bij alsof ze zojuist op de fiets bloemen was gaan kopen in plaats van een wereldrecord verbeteren. En ook tijdens het interview kwam ze niet bepaald over als iemand die kapot was.

Schijn bedriegt overigens. “Toen ik startte, zag ik een zwarte lijn. Daar heb ik vervolgens iets van 197 rondjes naar gekeken. Ik was in het begin een beetje nerveus, maar alles was onder controle en ging precies volgens plan”, aldus Van Dijk.

Wazig einde

“Als ik me goed zou voelen, was de afspraak om in het tweede doel te versnellen. Dat liep anders. Ik verloor juist wat snelheid. Toen begon de tijd ook langzamer te gaan. Na 45 minuten wilde ik nog een poging doen om te versnellen, maar blijkbaar ging ik alleen maar langzamer. Ik zat voor vandaag aan mijn limiet, maar ben hartstikke blij met mijn nieuwe record.”

Van Dijk wist onderweg al vrij snel dat het goed zat. “Het eerste halfuur kreeg ik constant rondjes van 18,1 door en dat was onder het tempo dat ik moest rijden. Zolang ik geen 18,5 ging rijden, zat ik goed en dat is amper gebeurd. Tegen het einde werd het wel allemaal een beetje wazig en kreeg ik niet meer zo veel mee, dus ik was heel blij toen ik hoorde dat het klaar was.”

Ride bikes, have fun, feel good

Tijdens het project ‘werelduurrecord aanvallen’ kreeg Van Dijk alle steun van Trek. Daar is ze dankbaar voor. “Er zijn veel mensen die hier onwijs druk mee zijn geweest, dus ik moest wel alles geven. Alleen al om hen stuk voor stuk te bedanken. Uiteindelijk kan ik alleen maar zeggen: ride bikes, have fun, feel good!”

