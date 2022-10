"Ik heb de finale van het WK in alle talen teruggekeken op Eurosport, zelfs in het Pools", zegt ze lachend in de AD-podcast In het Wiel. "Ik deed dit stiekem tijdens een avondje nagenieten. Vooral in het Spaans vind ik het heel tof. Een commentator viel helemaal stil van verbazing. Ook het Engelse enthousiasme kan ik zeer waarderen."

WK wielrennen | Nog meer drama voor oranje! Van Vleuten komt bij start keihard ten val

'Gevoel dat ik het heb gedroomd'

Het past bij het onwerkelijke gevoel dat Van Vleuten nog steeds heeft door de manier waarop haar titel tot stand kwam. Drie dagen eerder kwam ze zwaar ten val bij de mixed relay om vervolgens met een gebroken elleboog toch van start te gaan. "Ik heb een week nodig gehad om het goed tot mezelf door te laten dringen. Ik heb altijd nog het gevoel gehad dat het niet waar was en er iemand tegen mij zou zeggen dat ik het heb gedroomd."

"Het was ook zo onwaarschijnlijk. Ik had daarvoor al afscheid genomen van het doel en de hoop om wereldkampioen te worden. Ik was ook helemaal niet zeker dat ik de finish zou halen. In de finale iets beteken voor Marianne Vos was het hoogst haalbare."

WK wielrennen | "Ik wacht tot iemand komt vertellen dat het niet waar is" - Van Vleuten na winst

Optimisme

Haar optimisme hielp haar dat ze toch nog iets wilde maken van het WK in Wollongong. "Ik zat behoorlijk in een depressieve modus. Ik heb toen gedacht: 'hoe raap ik mezelf toch weer bij elkaar om met een beter gevoel in het vliegtuig te stappen?'. En dat was een steentje bijdragen aan de overwinning van Marianne. Demi Vollering viel natuurlijk ook weg met corona, dus ik kon extra van waarde zijn voor de ploeg door toch te starten. Het denken in mogelijkheden heeft mij indirect de wereldtitel opgeleverd."

"Ik heb altijd wel een positieve inslag gehad, dat zit ook in mijn genen. Mijn moeder heeft zichzelf na het overlijden van mijn vader ook nooit zielig gevonden. Ze zoekt altijd naar een manier om alleen toch van dingen te kunnen genieten. Je helpt jezelf er niet mee door in een negatieve spiraal te blijven hangen."

Cadeautje

In haar rol van knecht hield ze in Wollongong geen moment rekening met de overwinning. Tot er een situatie ontstond die ze zelf ziet als een 'cadeautje'. "Als knecht kun je eigenlijk niet winnen. Ik had daarvoor volle bak gereden om Marianne weer terug naar de voorste groep te rijden. Maar ja, toen ik eenmaal achteraan in dat groepje zat en niet hoefde te rijden omdat Marianne erachter reed, kwam toch het koersinstinct in mij naar boven."

"Ik wist als enige van de groep honderd procent zeker dat ik geen kans zou hebben in de sprint. Het moment van samensmelting zou voor vertwijfeling zorgen. Dan ben je, zeker zo vlak voor de finish, niet meer bedacht op een aanval. Ik heb het cadeautje opgeraapt en ben er heel hard mee naar de finish gereden."

Dat er zonder oortjes werd gereden, was in haar voordeel. "Anders hadden ploegleiders kunnen zeggen dat ik was aangesloten en dat ze alert moesten zijn voor een late aanval. Nu werd er nauwelijks achterom, en dus naar mij, gekeken."

WK wielrennen | Bekijk samenvatting om te zien hoe Van Vleuten het onmogelijke presteert

