Dankzij zijn fabuleuze Giro d'Italia van dit jaar, had Van der Poel de lat erg hoog gelegd voor de Tour de France. Hierin was hij echter nooit in goeden doen. In de openingstijdrit werd hij nog vijfde, maar daarna reed hij vooral achter het peloton aan. Na elf voor hem kleurloze etappes gaf hij op.

Sindsdien was Van der Poel uit beeld. Tot woensdag bij de start van de Druivenkoers. Voor de camera's van Sporza zocht hij naar een verklaring waarom het was misgegaan in Frankrijk. "Na een korte voorbereiding ging het voorjaar heel goed. Maar na de Giro heb ik te lang niet gefietst. Direct daarna ben ik redelijk hard gaan trainen op hoogte in Livigno. Ik denk dat dit geen goede combinatie was."

Na de Tour nam Van der Poel opnieuw rust en besloot pas vorige week om in de Druivenkoers te gaan starten. "Na een periode zonder fiets ben ik rustig gaan opbouwen."

"Ik hoop dat ik er klaar voor ben, maar heb mijn topvorm zeker nog niet te pakken. Ik ben wel goed genoeg om wedstrijden te rijden. Anders zou ik hier niet aan de start staan. Na een tijdje wordt trainen doelloos en wil je gewoon koersen."

WK als doel

Het WK is het hoofddoel van Van der Poel in het najaar. Ondanks dat de kalender weinig startmogelijkheden biedt, denkt hij naar zijn topvorm te kunnen groeien. "We evalueren elke week hoe het gaat. Ik hoop per start beter te worden met tussendoor enkele zware trainingen. Ik wil zeker kopman zijn op het WK. Normaal gesproken gaat dat lukken."

