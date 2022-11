Wielrennen

In de podcast Matt Stephens Unplugged kreeg Arensman de vraag of hij het in zich heeft om een grote ronde te winnen. Hij houdt zich verstandig op de vlakte. "Ik wil de beste renner worden die ik kan zijn. Als dat betekent dat ik een grote ronde kan winnen, heel graag. Maar het is geen doel op zich. Het belangrijkste vind ik dat ik mijn best doe en er alles probeer uit te halen voor mezelf en voor het team."

Grote rondes

Arensman bevestigt wel dat de grote rondes zijn doel worden. "Ik houd van de klassiekers en heb bewezen dat ik mij ook daarin kan laten zien. Het lijkt mij bijvoorbeeld prachtig om echt voor de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te gaan. Maar met mijn kwaliteiten, goed bergop en in de tijdrit, heb ik de meeste kansen op succes in een algemeen klassement van een grote ronde. Ik ben bovendien op mijn best in de derde week. Dat is echt een kwaliteit."

In Nice maakte hij onlangs kennis met zijn nieuwe ploeggenoten van INEOS. "Ik kende nog weinig renners persoonlijk, dus het is fijn dat ik daar nu verandering in heb gebracht. Ik moest echt uit mijn comfortzone. Daar was ik ook naar op zoek."

Teambuilding

Tijdens het voetballen als teambuildingsactiviteit leerde hij zijn nieuwe ploeggenoten ook op een laagdrempelige manier kennen. "We gingen latje trappen. Ik deed het helemaal niet slecht en schoot zelfs twee of drie keer raak, maar mijn ploeg verloor. Het andere team mocht daarom proberen om de bal op mijn kont te schieten", vertelt Arensman lachend.

"Het is Tom Pidcock en Magnus Sheffield gelukt. Ik had daarvoor al bij een ander spel Magnus geraakt, dus ze hadden het vast op mij voorzien haha."

Onder de indruk

Bij INEOS kijkt Arensman zijn ogen uit. "Ik ben onder de indruk. Alles is perfect georganiseerd en iedereen is erg aardig, positief en gemotiveerd."

Dat hij in dezelfde ploeg gaat rijden als Geraint Thomas maakt hem extra blij. "Ik herinner mij nog goed dat ik hem in het geel voorbij zag rijden op de Alpe d'Huez, toen ik daar op vakantie was met mijn ouders. Ik vroeg me af: 'hoe kun je zo snel een berg op fietsen?'. Ik was echt onder de indruk. Ik hoop dat ik met hem, maar ook met mijn andere nieuwe ploeggenoten, mooie successen ga beleven."

