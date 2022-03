"In Kuurne-Brussel-Kuurne had ik de ambitie om een goede uitslag te rijden. Ik wist dat dit in de Strade niet mogelijk was. Het was mijn doel om zo lang mogelijk voorop te blijven zodat ik later nog iets kon betekenen voor mijn kopmannen."

Helaas voor Van der Hoorn kwam hier weinig van terecht. "Het peloton pakte ons terug op een rotmoment, midden op een gravelstrook. Ik heb daarom weinig voor ze kunnen betekenen."

Ad

Wielrennen Parijs-Nice | Wout van Aert wint tijdrit en pakt het geel - Jumbo-Visma weer 1, 2 en 3 30 MINUTEN GELEDEN

Mooie dag

Desondanks had de Nederlander een mooie dag gehad tijdens de Strade. "Het was fijn om weer in Italië te zijn. Blijkbaar zijn de mensen mijn etappe-overwinning in de Giro nog niet vergeten, want ik kreeg veel aanmoedigingen."

Vanuit de kopgroep zag hij de massale valpartij in het peloton, waarbij onder andere Julian Alaphilippe betrokken was, aankomen. "Bij ons gingen er al twee bijna onderuit. Ik wist dat het chaos ging worden."

Strade Bianche | Alaphilippe vliegt over de kop bij massale valpartij door windvlaag

In Kop over Kop blikte hij ook vooruit op de Tirreno-Adriatico. "De vorm is goed, daar ben ik blij mee. Ik moet het parcours nog uitpluizen om te bepalen wat de beste dag is om voor de kopgroep te gaan. Ik ga het een dagje proberen. Het is elk geval een goede voorbereiding op alles wat komen gaat."

WAAR KIJK JE?

Het volledige voorjaar, alle klassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Parijs - Nice Parijs-Nice | Wout van Aert wint tijdrit en pakt het geel - Jumbo-Visma weer 1, 2 en 3 35 MINUTEN GELEDEN