Wielrennen

Het rumoer over een overstap van Evenepoel begon toen Velonews naar buiten bracht dat teambaas van INEOS, David Brailsford, naar Lefevere had gestuurd dat hij wel interesse had in de Belgische wereldkampioen.

La Gazetta dello Sport liet deze week weten dat er ook een serieus bod was gedaan aan Evenepoel.De Belg zou 15 tot 20 miljoen euro ontvangen om zijn huidige contract bij Quick-Step, dat tot 2026 loopt, af te kopen. Daarna zou hij tussen de 40 en 50 miljoen euro per jaar ontvangen.

Evenepoel blijft

Volgens Lefevere is er niets aan de hand en gaat Evenepoel zich gewoon aan het contract houden. “We hebben een contract tot 2026. Dat is goed geregeld. Ik moet hem gewoon betalen. Dat lukt altijd want in tegenstelling tot mijn collega’s sluit ik niet eerst contracten en moet ik daarna nog op zoek naar sponsoren. Ik ben een boekhouder.”

Lefevere beet zoals gewoonlijk ook nog van zich af richting INEOS. “Ze waren al te laat toen hij een junior was, en zijn dat nu weer.” Hij doelde op dat de Britse ploeg Evenepoel al in zijn juniorentijd probeerde te strikken, maar dat hij toch koos voor Quick-Step. “Ik weet dat er veel renners zijn die naar INEOS gaan, maar daar erg teleurstellen. Met Evenepoel proberen ze te redden wat er te redden valt.”

Tour pas in 2024 proberen

Evenepoel zal volgend jaar volgens de teambaas de Giro als belangrijkste race hebben. De Tour de France zal hij waarschijnlijk pas in 2024 rijden. Het team moet dan nog wel op zoek naar goede nieuwe krachten. In de bergen is de ploeg een stuk zwakker dan bijvoorbeeld Jumbo-Visma.

