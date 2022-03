Wielrennen

“Ineos Grenadiers stond altijd achter me in elke discipline waar ik actief in ben. Ik had geen betere ondersteuning kunnen bedenken toen ik won op de Olympische Spelen en op het WK veldrijden”, zegt de 22-jarige Engelsman. “Sinds dag één weet ik dat er geen beter team is waar ik de komende vijf jaar van mijn carrière door kan brengen.”

Tourambities

Met Pidcock heeft Ineos een Britse renner die in de voetsporen hoopt te treden van Chris Froome, Bradley Wiggins en Geraint Thomas. Met deze drie renners won Ineos en haar voorloper Sky tussen 2012 en 2018 zes keer de Tour.

Met de opkomst van de Sloveense rijders Pogacar en Roglic lijkt Ineos een rijder te missen die in de belangrijkste koers van het jaar om de eindzege mee kan doen. Pidcock heeft in ieder geval die ambitie. “Ik wil monumenten winnen, wereldkampioenschappen en ooit een grote ronde."

Dave Brailsford is blij dat Ineos het grote wielertalent zo lang heeft vast kunnen leggen. “Omdat onze samenwerking zo lang duurt geven we Tom de ruimte om zijn ambitieuze, multi-disciplinaire doelen te bereiken. Ondertussen profiteert hij van de ervaring van vele ploegmaats. Ik ben benieuwd wat we samen kunnen bereiken.”

Pidcock werd woensdag nog derde in Dwars door Vlaanderen en hoopt in de Ronde van Vlaanderen ook om de prijzen mee te kunnen doen.

Waar kijk je?

