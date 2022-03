Wielrennen

"Zoals Pogacar de laatste twee jaar de Tour de France heeft gewonnen en met de vorm die hij dit seizoen laat zien, zal hij echt geblesseerd moeten zijn of vallen om een nieuwe Tourwinst te voorkomen. Misschien dat alleen Roglic hem kan uitdagen", denkt Wiggins.

Sterke ploegen

De winnaar van de Tour de France in 2012 ziet dat ook de ploegen van deze twee winnaars steeds sterker worden. "Jumbo-Visma laat het voortdurend en overal zien en ook UAE wint aan kracht. Geïnspireerd door de overwinningen van Pogacar worden zij sterker en dominanter. Hoe graag ik ook zou zien dat Geraint Thomas nog een tweede Tourzege pakt, realiseer ik mij dat dit heel moeilijk gaat worden."

Bij Ineos Grenadiers ziet hij niet direct een uitdager van de Slovenen, mede door de flinke blessure van Egan Bernal. "Tom Pidcock zou het de komende jaren kunnen gaan doen. Maar hij is er nu nog niet klaar voor. Richard Carapaz heeft de kwaliteiten, maar na zijn overstap van Movistar had hij tijd nodig om te wennen."

Andere manier van koersen

Om weer een serieuze gooi te doen naar winst in een grote ronde, moet de manier van koersen anders. In voorgaande jaren probeerde Ineos Grenadiers (net als voorganger Sky) vroeg de leiderstrui te pakken om vervolgens met goed ploegenspel een moordend tempo vooraan het peloton te hanteren. Hierdoor kreeg de concurrentie nauwelijks de kans om bergop tijd terug te pakken.

Het leverde tussen 2012 en 2019 zever keer de winst in de Tour de France op. De afgelopen twee jaar won de ploeg alleen de Giro d'Italia met Tao Geoghegan Hart en Bernal.

"Je kunt talent niet alleen aftroeven met geld en goede renners. Wanneer Pogacar bergop aanvalt, is hij bijna niet te stoppen. Hij is een hele speciale renner", vervolgt Wiggins. "De voormalige Sky-trein is daar niet tegen bestand. Ineos moet puur racen en aanvallen om de Slovenen te verslaan. Het is de enige manier om echt de strijd aan te kunnen gaan."

