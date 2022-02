Wielrennen

In drie minuten per team word je helemaal bijgepraat. Wie kwamen er bij, wie gingen er weg? Wat zijn de doelen van dit team en waar ligt de focus? Welke identiteit probeert dit team uit te stralen en wat voor team is het nu echt? Je hoort het allemaal - plus stiekem een paar bonusteams - in deze heerlijke aflevering van Kop over Kop. En de mannen zouden de mannen niet zijn als het stiekem toch niet in drie minuten gaat.

Over INEOS Grenadiers voeren de kenners nog de meest felle discussie. Jan Hermsen vindt dat de ploeg de focus moet verleggen. "Ze moeten vol voor de klassiekers gaan in plaats van de grote ronden. Ze hebben niemand die Roglic of Pogacar kan verslaan, of Bernal moet nog wonderbaarlijk goed herstellen. Hun voorjaarskern met onder anderen Pidcock en Van Baarle is sterker."

Verjongen?

Bobbie Traksel pleit zelfs voor een volledige koerswijziging. "Ze zouden iedereen boven de dertig gefaseerd weg moeten laten gaan en kiezen voor de jeugd. Dan heb ik het over jongens als Pidcock, Sivakov en Carlos Rodriguez. Dat hoeft niet direct komend seizoen succes op te leveren. Het wordt dan een project voor jaren."



Jeroen van Belleghem vindt dit te drastisch. "Je hebt ook knechten nodig. Bovendien, mannen als Castroviejo en Kwiatkowski laat je toch niet zomaar gaan?"



De commentator vult aan dat hij hoopt dat Pidcock rustig wordt gebracht. "Hij is een geweldenaar. Maar hij gaat veel klassiekers rijden, dan de Giro en wil daarna gaan mountainbiken. Daar moet hij echt mee oppassen."

