Wielrennen

Voor het eerst sinds 2014 won INEOS dit seizoen geen grote ronde. Vanaf 2015 tot en met 2019 werd zelfs elk jaar de Tour de France gewonnen, maar sinds de opkomst van Pogacar en Vingegaard is aan die reeks een einde gekomen. Dat zorgt ervoor dat eigenaar Jat Ratcliffe de noodzaak voelt om intern de boel flink op de schop te gooien.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn het vooral de ploegleiders die moeten vrezen voor hun plaats. Servais Knaven, Gabriel Rasch en Brett Lancaster moeten naar verluidt op zoek naar een nieuwe baan. De Nederlander Knaven is al sinds 2011 werkzaam bij de Britse ploeg.

Maar ook in de selectie moet er het een en ander gaan veranderen. Aan de suprematie van achtereenvolgens Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal in de Tour is, mede door de zware valpartij van Bernal in januari, een eind gekomen.