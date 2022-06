Kamp Kaptagat is het trainingscentrum van Eliud Kipchoge. De Keniaan wordt over het algemeen beschouwd als de beste marathonloper ooit en is de enige mens ooit die de 42,195 kilometer in minder dan twee uur wist af te leggen.

Kipchoge is blij dat zijn trainingscentrum nu wordt uitgebreid: "Ik ben trots dat we Kaptagat uitbreiden van een kamp voor alleen atletiek naar een sportacademie in bredere vorm. The INEOS Eliud Kipchoge Cycling Academy is een goede match met veel mogelijkheden om jonge getalenteerde wielrenners te helpen de volgende stap te zetten."

Volgens de CEO van INEOS, Jim Ratcliffe, is Afrika vergeven van het sportieve talent: "Er is zo veel talent, passie en ambitie in Afrika. Bij INEOS willen we blijven investeren om te helpen het maximale potentieel uit dit talent te halen. Ik heb Kaptagat bezocht in Kenia en ik was overtuigd dat dit partnerschap echt een verschil kan maken voor wielrenners, maar ook voor andere jonge Afrikaanse atleten."

Ook sportief directeur David Brailsford is enthousiast: "Dit is een belangrijke en opwindende ontwikkeling in de wielerwereld. Het heeft de mogelijkheid om blijvende verandering teweeg te brengen door nieuwe wielrenners uit Afrika te ontwikkelen. We weten dat het talent er is. Samen kunnen we iets unieks neerzetten dat belangrijk is voor wielrennen in Kenia en Afrika."

Doorbraak van Afrikaanse wielrennen

Afrika speelde jarenlang geen belangrijke rol in het peloton, maar de laatste tijd steken steeds meer Afrikaanse renners hun neus aan het venster. De doorbraak was compleet toen Biniam Girmay dit jaar als eerste zwarte Afrikaan ooit een etappe in de Giro d'Italia won. Helaas was deze overwinning ook het einde van zijn Giro, want op het podium kreeg de renner uit Eritrea ongelukkig een champagnekurk in zijn oog.

Hierdoor moest Girmay afstappen, maar in zijn thuisland is hij nog altijd een held. Dat bleek wel uit de ontvangst die hij kreeg nadat hij eerder dit jaar Gent-Wevelgem had gewonnen als eerste Afrikaan ooit. Brailsford noemt ook Girmay als voorbeeld: "We hebben de historische resultaten van Girmay gezien dit jaar en ik heb met eigen ogen gezien hoe inspirerend dat was voor jonge atleten in Kaptagat."

