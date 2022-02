Wielrennen | Jakobsen maakt met overmacht sterk ploegenwerk in Ronde van Algarve af

Een vlucht met vooral lokaal talent daarin mocht wegrijden van het door Quickstep aangevoerd peloton, maar ze kregen geen ruimte om een grote voorsprong uit te bouwen. Een massasprint was de hele rit onafwendbaar, maar een tweetal fikse valpartijen zorgden ervoor dat een gedecimeerd pelotonnetje om de winst ging strijden.

VALPARTIJEN

Met nog bijna veertig kilometer voor de wielen belandden een paar renners in de vangrail. Een van de belangrijkste slachtoffers hiervan was de Colombiaan Juan Sebastián Molano. De sprinter van UAE Emirates was een outsider voor de zege.

Door een tweede massale val op zo'n tien kilometer van de finish streed uiteindelijk slechts een groep van 30 renners om de winst strijden. Onder beulswerk van onder anderen Remco Evenepoel dunde dat gezelschap nog verder uit, waardoor een select groepje de sprint aanging.

QUICKSTEP OPPERMACHTIG

Fabio Jakobsen ging aan en zijn naast achtervolgers, Meeus en Alexander Kristoff kwamen zelfs niet meer aan zijn wiel. Omdat de sprinter van BORA-Hansgrohe de Noor bijna in de hekken reed, moest die laatste in de remmen en zou de Belg later gedeclasseerd worden. Bryan Coquard profiteerde met een tweede plek.

De Nederlander is dus ook de eerste leider van de Ronde van Algarve, maar raakt morgen zeer waarschijnlijk zijn leiderstrui weer kwijt. Mogelijk aan zijn ploeggenoot Evenepoel, al heeft die zich vandaag alles behalve gespaard.

