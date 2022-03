Wielrennen

Jakobsen verkeert in de vorm van zijn leven, maar Milaan-San Remo is niet direct een koers die hem op het lijf geschreven is. De wedstrijd eindigt vaak in een sprint, maar daarvoor moeten wel de Poggio en de Cipressa bedwongen worden. Het is de vraag of Jakobsen die klimmetjes overleeft en daar zal ook de twijfel van de ploegleiding vandaan komen.

Ploegleider Tom Steels sprak bij Sporza over de twijfels. "We zijn er nog niet uit. Het houdt ons bezig, maar we wachten eerst nog even een paar dagen Tirreno-Adriatico af. De selectie is nog niet rond."

Ervaring

Steels zou graag zien dat Jakobsen ervaring opdoet in een koers als Milaan-San Remo: "Je moet rekenen dat je Milaan-San Remo tien keer moet rijden om als sprinter één of twee kansen te krijgen. De Cipressa en Poggio zijn niet gemakkelijk, maar er komt een dag dat Milaan-San Remo toch weer uitdraait op een sprint van 40 à 50 renners, bijvoorbeeld als de wind goed staat. Is het die gok waard?"

Steelt is in ieder geval niet bang dat Jakobsen zijn topvorm gaat gebruiken om de ploeg onder druk te zetten. "Nee, het is een heel nuchtere kerel. Hij heeft het volste vertrouwen in de beslissingen van de ploeg. Maar hij is er wel mee bezig."

