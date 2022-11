Nadat Vine in 2021 begon bij Alpecin vanwege zijn goede prestaties op het online platform Zwift, brak hij afgelopen jaar definitief door. Hij won onder andere twee etappes in de Vuelta.

Dat dit niet het enige is wat hij heeft onthouden van het afgelopen jaar blijkt uit het interview dat hij gaf aan VeloNews . "Ik kon na de Vuelta niet direct een feestje gaan vieren. Daarvoor is mijn creditcard niet groot genoeg. Bij Alpecin-Deceuninck kreeg ik geen riant salaris."

Vine vindt dat hij daar eigenlijk wel voor in aanmerking komt. Als wielrenner moet hij immers vaak offers brengen. "We hebben geen glamourleven. Kijk alleen maar naar de hotels waarin wij slapen. Veel hotels hebben geen airco, of hebben deze niet aan. Je moet dan de ramen opendoen waardoor de muggen zo naar binnen vliegen. Ik overweeg de volgende keer een klamboe mee te nemen."

"Bovendien moeten wij de hoogtestages deels zelf betalen", vervolgt Vine. "En daar leven we op de weg naast rijdende auto's. Dat vraagt veel van ons."

Rusttijd

En zo klaagt de Australiër ook over de rusttijd tussen het koersen. "Je moet soms na een etappe vier liter water weg proberen te werken, omdat je de volgende dag weer op de fiets moet stappen."

Desondanks houdt Vine van wielrennen. "Het is een zware baan, maar ik ben wel enorm blij dat ik wielrenner mag zijn. Het is ongelooflijk leuk. Ik kan niet verzinnen wat ik zou kunnen doen, waarbij ik het nog meer naar mijn zin heb."

