Wielrennen

De zes vroege vluchters Johnatan Cañaveral, Alessandro Tonelli (beiden Bardiani-CSF-Faizanè), Pavel Kochetkov, Dmitry Strakhov, Mathias Vacek (allen Gazprom-Rusvelo) en Paul Lapeira (AG2R Citroën) kregen ruim baan van het peloton, dat de marge van deze kopgroep wel binnen de perken bleef houden.

POKEREN

Lange tijd leek het gat van twee minuten makkelijk speelbaar voor de sprintersploegen, maar die gingen naar elkaar kijken. Alpecin-Fenix was het beu om voor de andere ploegen de kastanjes uit het vuur te halen en gaf het stokje over. Geen van de andere ploegen nam die echter over.

Nadat Cañaveral zijn medevluchters moest laten gaan, hielden de overgebleven vijf plotseling verrassend stand. Het gat met het peloton werd nauwelijks kleiner en daar kwam pas verandering in, toen in de laatste drie kilometer de tempobeulen door de sprintersploegen op kop werden gezet.

Het was echter al te laat en met een kwart minuut voorsprong mocht de kopgroep gaan sprinten. De mannen van Gazprom-Rusvelo hadden hun overtal niet uitgebuit en rekenden blijkbaar volledig op hun rappe Tsjech. Dat vertrouwen bleek terecht. Met ruime voorsprong kwam hij als eerste over de meet, voor Lapeira.

POGACAR

Tadej Pogacar behoudt de leiderstrui en mag morgen in de slotetappe een voorsprong van vier seconden verdedigen ten opzichte van Filippo Ganna. Aleksandr Vlasov staat daar weer tien tellen achter op de derde plaats.

Zaterdag wacht de renners na een korte, vlakke aanloop de klim naar Jebel Hafeet. Die beklimming is vooral halverwege steil, waar zelfs stukken van 11% bedwongen moeten worden.

