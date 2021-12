Wielrennen

De 25-jarige renner was op de weg terug na een coronabesmetting en een rugblessure. Mede hierdoor kwam hij dit seizoen slechts in zes veldritten aan de start. Nieuwenhuis werd onder andere vierde in Ardooie en zesde op het EK veldrijden.

De tijd nemen

Tijdens de trainingsstage met DSM kwam hij in samenspraak met de ploegleiding tot de beslissing om deze winter niet meer in actie te komen op de cyclocross. “Ik wilde in vorm komen tijdens het veldritseizoen, maar door de coronabesmetting en mijn rugproblemen was het niet gemakkelijk om goed te presteren”, laat Nieuwenhuis weten in een persbericht van Team DSM. “Ik wil het herstel niet overhaasten en neem daarom de tijd om mij voor te bereiden op het komende wegseizoen.”

Ook ploegleider Rudi Kemna staat achter de beslissing. “Joris heeft de laatste tijd niet kunnen trainen zoals we zouden willen. Het is daarom beter om zijn seizoen nu te beëindigen zodat hij de tijd heeft om weer wedstrijdfit te worden. Hij kan zich vanaf nu helemaal focussen op onze klassieke voorjaarsdoelen op de weg.”

