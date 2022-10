Wielrennen

Nieuwenhuis begon in de opleidingsploeg van Rabobank, maar vertrok in 2017 naar het ontwikkelingsteam van het toenmalige Team Sunweb. Daar maakte de pas 26-jarige Nederlander bovendien in 2019 zijn debuut bij de profs. Nieuwenhuis bleef de ploeg, die is verder gegaan onder de naam Team DSM, tot dit seizoen trouw.

Zijn beste prestaties voor DSM waren een derde plaats in de Parijs-Tours van 2020 en een zevende plaats in het algemene klassement van de Ronde van Noorwegen in 2019. Alexander Kristoff won destijds het eindklassement in zijn thuisland. Bovendien mocht Nieuwenhuis in 2020 en 2021 twee keer zijn opwachting maken in de Tour de France.

Mooie reis

Nieuwenhuis is blij met zijn keuze voor het veldrijden. "Ik dacht er al een tijdje aan om de focus volledig op het veldrijden te leggen en ik ben blij dat we er samen uit zijn gekomen. Ik kijk erg uit naar dit volgende hoofdstuk in mijn wielercarrière."

"Ik had als kind nooit verwacht dat ik ooit de Tour in de France mocht rijden. Ik heb niet echt een specifiek hoogtepunt, maar dat ik mezelf elk jaar heb kunnen ontwikkelen, is een mooie reis geweest. Niet alleen als renner, maar ook als mens", blikt Nieuwenhuis tevreden terug op zijn tijd bij Team DSM.

Nys in nopjes

De renner uit Doetinchem maakt de overstap naar Baloise Trek Lions. Helemaal verdwijnen van de weg doet Nieuwenhuis dus niet, want de Belgische ploeg koerst ook regelmatig op de weg.

Ploegbaas van Baloise Trek Lions en tweevoudig wereldkampioen veldrijden, Sven Nys, is in zijn nopjes met de komst van de Nederlander. "Het is tof dat er weer eens iemand de overstap maakt van de weg naar de cross. Joris is een renner met heel veel crosspotentieel", zegt Nys over de renner die in 2017 al eens Nederlands kampioen veldrijden werd bij de beloften.



Studie filosofie

Naast het veldrijden gaat Nieuwenhuis zich ook weer bezig houden met studeren. "Ik ga inderdaad beginnen aan een studie filosofie, maar daarnaast wil ik me ook meer gaan inzetten op het maatschappelijke vlak. Bijvoorbeeld met activiteiten in mijn thuisregio."

