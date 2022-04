Wielrennen

Franck Alaphilippe was niet aanwezig bij Luik-Bastenaken-Luik als onderdeel van de Quick-Step Alpha Vinyl ploeg, maar beleefde 'La Doyenne' als toeschouwer. Direct zag hij dat zijn pupil, Julian, betrokken was bij de massale valpartij die het peloton in stukken deed breken.

Alaphillipe zat goed geplaatst in het peloton, maar met een snelheid van 70 kilometer per uur kon de Fransman niks meer doen toen de renners voor hem vielen. Hij kwam hard tegen een boom terecht en hij raakte in paniek toen hij moeite had met ademhalen. Na enkele minuten van medische assistentie en de goede bedoelingen van Romain Bardet , werd de wereldkampioen vervoerd naar het ziekenhuis in Herentals waar twee gebroken ribben, een gebroken schouderblad en een ingeklapte long werden geconstateerd.

Grappen en grollen

Maandagochtend belde Franck Alaphilippe met zijn neef om te kijken hoe het met hem ging: "Hij was gewoon weer onzin aan het uithalen zoals hij altijd doet. Ik was blij om te zien dat hij weer grappen kon maken. Hij zei tegen mij: als ik 50 centimeter meer naar rechts of links had gezeten had ik de boom gemist en misschien weer op kunnen stappen, maar ik kon hem niet meer ontwijken."

Herstelperiode

De herstelperiode van Alaphilippe is nog onduidelijk. Vandaag ondergaat de Fransman nogmaals meerdere onderzoeken en hij moet daarom voorlopig in het ziekenhuis blijven. De oorspronkelijke bedoeling was een trainingsstage op hoogte in de Sierra Nevada te doen. Om de vorm nog wat aan te scherpen in aanloop naar de Dauphiné en de Tour de France. Met de huidige situatie lijkt dat lastig te gaan worden.

Julian komt sterker terug

Franck Alaphilippe denkt dat deze valpartij Julian alleen maar sterker gaat maken: "In een carrière beleeft een wielrenner minstens één heel ingewikkeld jaar waarin niks lukt. Julian zit daar nu middenin. Ziekte, bronchitis en griep aan het beginnen van het jaar zorgden voor teleurstellende resultaten tot nu toe. Iedere twee weken leek hij wel ergens last van te hebben. Maar hoe ik hem ken, denk ik dat dit hem alleen maar sterker gaat maken. Nog meer mentale weerbaarheid."

Mocht Julian Alaphilippe hier sterker uitkomen, dan kan de rest van het peloton zijn borst alvast nat maken.

