Alaphilippe kwam in de elfde etappe van de Vuelta a España ten val en liep daarbij een schouderblessure op. Tijdens onderzoek in het ziekenhuis werden bij de Fransman geen breuken geconstateerd en dus kon hij snel de voorbereiding op het WK hervatten.

De titelverdediger kan in Australië voor de derde keer op rij wereldkampioen worden. Hij kan daarmee het record van Peter Sagan evenaren. De Slowaak won in 2015, 2016 en 2017 drie keer achter elkaar de felbegeerde regenboogtrui.

Ploegbaas van Quick-Step Alpha Vinyl, Patrcik Lefevere, is minder blij met de keuze van zijn renner. “Hij wil het riskeren, maar ik vind het niet zo slim. Mocht ik hem geweest zijn, zou ik alles op de Italiaanse koersen hebben gezet”, reageert Lefevere na afloop van de Izegem Koers bij Sporza.

“Maar ik begrijp de druk van de Franse politiek. Ik vind het riskant, ik betaal hem niet om voor de Franse ploeg te rijden. Wereldkampioen worden is mooi, maar ik heb liever dat hij in onze trui koerst”, toont Lefevere zich kritisch.

WK wielrennen | Alaphilippe is en blijft wereldkampioen na mooie solo

Elke seconde van het WK Wielrennen in Australie is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kan je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.