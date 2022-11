Wielrennen

Een etappe in het Baskenland en een rit in de Ronde van Wallonië, het was de relatief schamele oogst voor tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe in 2023. Tegenover Sporza blikt de Fransman dan ook liever vooruit op volgend jaar.

"Ik ben eerder begonnen aan de voorbereiding op het volgende seizoen, want ik kende een moeilijk jaar. Hopelijk blijft in het nieuwe seizoen de pech mij wat gespaard", verwijst hij naar onder andere zijn valpartij in de Vuelta a España.

Revanche voor decepties

"Ik wil 100 procent zijn tijdens de Ronde van Vlaanderen", gaat Alaphilippe verder. "Die koers ligt me goed, het is het grootste doel van het voorjaar. Ik doe er dan ook alles aan om terug op topniveau te komen."

Twee keer eerder stond de alleskunner op de startlijst van de Ronde, maar twee keer liep het uit op een deceptie. Vorig jaar werd Alaphilippe slechts 42e en het jaar daarvoor kwam hij in aanraking met een wedstrijdmotor, waarna hij de strijd moest staken.

Vloek van de regenboogtrui

Sommige mensen geloven dat het dragen van de wereldkampioenentrui pech met zich meebrengt. Die zogenaamde 'vloek van de regenboogtrui' is voor Alaphilippe opgegeven nadat Remco Evenepoel het stokje in Wollongong van hem overnam.

"Ik ben zeer blij voor hem", vertelt Alaphilippe. "Hij verdient hem echt, zeker als je kijkt naar zijn seizoen. In de Vuelta was hij ongelooflijk."

Het klassieke voorjaar begint traditioneel op zaterdag 25 februari met de Omloop Het Nieuwsblad. Bekijk hier de volledige wielerkalender van 2023.

