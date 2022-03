Wielrennen

Hofstede kwam nog niet in actie tijdens wedstrijden en sloeg ook de trainingskampen in Girona en Alicante over. Noodgedwongen. Dit had alles te maken met zijn besluit om geen vaccinatie te willen nemen tegen het coronavirus.

“We zitten momenteel in een andere fase van de pandemie dan aan het begin van het jaar”, aldus sportief manager Merijn Zeeman tegenover Wielerflits . Ingewikkelde UCI-regels en afwijkende wetgeving in verschillende landen maakten het ook al niet gemakkelijker om Hofstede te laten koersen, aldus Jumbo-Visma.

Geen risico

“We wilden geen risico lopen. Dit was nog in de periode voor de omikron-variant. Er is van beide zijden altijd begrip geweest voor elkaars standpunt. Zodra de situatie verbeterde, zouden we weer met elkaar om de tafel gaan. Dat is nu het geval.”

De 27-jarige Hofstede verschijnt normaal gesproken aan de start van de Minerva Classic Brugge-De Panne die 23 maart op het programma staat. En misschien stapt hij al eerder op, aangezien de ploeg kampt met diverse blessures en besmettingen.

Bubbel werkt niet meer

Volgens Zeeman zijn de dagen na een koers tegenwoordig het spannendst omdat de zogenaamde bubbel tijdens een koers niet meer goed werkt. “Wij werden door corona getroffen in en na Valencia en de Algarve. De meeste renners kunnen na een besmetting een week niet trainen, maar pakken daarna de draad weer op.”

