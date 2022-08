De komst van de renners was al een aantal weken bekend, maar wordt nu officieel door de ploeg bevestigd. Valter moet een versterking vormen in de klassementsploeg, Tratnik is een ervaren kracht en erkend hardrijder en Gloag is een talent voor de toekomst.

Ad

Atilla Valter

Wielrennen Wielrennen | Jumbo strikt Van Baarle en Kelderman - Dit zijn de wielertransfers voor 2023 05/08/2022 OM 11:03

De Hongaarse Atilla Valter is bezig aan een prima seizoen. De klimmer werd vierde in de Strade Bianche en vijfde in de Tour of the Alps. In de Giro d’Italia stelde Valter met één schamele top tien-notering wellicht wat teleur, maar ploegbaas Merijn Zeeman is verheugd met zijn komst.

“We volgen Atilla al een aantal jaar, in zowel de wedstrijden als onze testen hebben we gezien dat hij tot veel in staat is.” Ook Valter zelf kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur. “Ik denk dat dit de beste omgeving is om mijzelf verder te ontwikkelen.”

Jan Tratnik

De 32-jarige Jan Tratnik is een bekende naam in het wielerpeloton. De hardrijder won al eens een etappe in de Giro d’Italia en blinkt dit jaar uit in de klassiekers. Zo werd Tratnik negende in Milaan-San Remo, twaalfde in de Ronde van Vlaanderen en twaalfde in de Amstel Gold Race.

De Sloveen kan daarmee een belangrijke pion vormen in de klassiekerploeg rond Wout van Aert. “We zijn heel blij met zijn komst. We willen elk jaar de grootste wedstrijden winnen en Jan wordt erg gewaardeerd als persoonlijkheid en als renner om die ambities te realiseren”, licht Zeeman toe.

Thomas Gloag

Voor de wielerleek is Thomas Gloag waarschijnlijk de minst bekende naam van de drie, maar voor de kenner is de komst van de Brit juist de meest interessante transfer. Het twintigjarige toptalent werd al eens vierde in de Baby Giro, die gewonnen werd door Vuelta-revelatie Juan Ayuso. Vorige week won Gloag nog een etappe in de Tour de l’Avenir, waar hij uiteindelijk ziek moest opgeven.

Gloag wordt gezien als een van de grootste talenten van zijn generatie en dat wil Zeeman graag beamen. “Thomas is een fantastisch talent waarmee de komende jaren hard gaan werken. We geven hem hier alle tijd en ruimte om beter te worden.”

Drukke transferzomer

Jumbo-Visma heeft deze transferzomer zeker niet stilgezeten. Voor de komst van Valter, Tratnik en Gloag werden eerder al Dylan van Baarle en Wilco Kelderman aan de selectie van 2023 toegevoegd. Het contract van Timo Roossen en Lennard Hofstede werd verlengd.

Daartegenover staat het vertrek van Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Chris Harper (BikeExchange-Jayco), Mike Teunissen (Intermarché-Wanty-Gobert) en het wielerpensioen van Tom Dumoulin.

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | Liveblog - etappe 10 is een tijdrit, pakt rode trui Evenepoel nog meer tijd op Roglic? EEN UUR GELEDEN