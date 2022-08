Voor de trouwe wielervolger komt het niet als een verrassing, maar Jumbo-Visma bevestigt het transfernieuws nu ook zelf in een persbericht op de website. Van Baarle komt over van INEOS Grenadiers, terwijl Kelderman de overstap maakt van BORA-hansgrohe.

Ploegleider Merijn Zeeman is tevreden met de komst van de twee Nederlanders. “Het geeft ons een speciaal gevoel dat Wilco terugkeert naar het team waar het voor hem allemaal begon. Het feit dat Dylan er dan ook nog voor heeft gekozen om voor ons te kiezen, maakt ons trots en blij.”

Sterke ploeg klassiekers

Van Baarle is zelf ook verheugd met zijn overstap naar Jumbo-Visma. “Ik kijk echt enorm uit naar volgend jaar. Als Nederlander in een Nederlandse ploeg rijden, voelt echt als thuiskomen.”

“Ik heb goed gekeken naar de ontwikkeling van het team en je zag duidelijk een stijgende lijn. Met renners als Wout van Aert, Tiesj Benoot en Nathan van Hooydonck hebben we een heel sterk team, zeker in de klassiekers.”

Altijd contact gehouden

Ook Kelderman kan niet wachten om terug te keren. “Ik kijk er naar uit om weer met elkaar te werken, ook al ben ik een tijdje weggeweest. Jumbo-Visma voelde als mijn thuisteam, ik ken de mensen heel goed en we hebben altijd contact gehouden. Ik denk dat het de juiste ontwikkeling is voor mijn carrière.”

De klassementsrenner hoopt een belangrijke rol te kunnen spelen bij zijn nieuwe ploeg. “Ik wil de jongens helpen die voor de overwinning rijden in grote koersen. Ik hoop ook om mijn ervaring te kunnen overbrengen aan de jongere renners.”

Oude nest

Voor de nieuwkomers is het niet de eerste periode bij de Nederlandse ploeg. Dylan van Baarle reed van 2011 tot en met 2013 in de jeugd van de toenmalige Rabobank-ploeg.

Ook Kelderman begon zijn carrière in eigen land. De 31-jarige klimmer reed van 2010 tot en met 2016 al zeven jaar voor Rabobank, Belkin en LottoNL-Jumbo, de voorlopers van het huidige Jumbo-Visma.

Topseizoen

De dertigjarige Van Baarle is bezig aan een topseizoen in zijn laatste jaar bij INEOS met onder andere een indrukwekkende overwinning in Parijs Roubaix en een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. Voor Kelderman verloopt het seizoen wisselvallig, maar de klimmer kan daar verandering in brengen tijdens de Vuelta.

Beide renners staan namelijk aan de start van de ploegentijdrit in Utrecht. Wilco Kelderman moet in eerste instantie zijn kopman Jai Hindley bijstaan, maar kan wellicht ook voor eigen kansen gaan. Dylan van Baarle rijdt volledig in dienst van topfavoriet Richard Carapaz.

Parijs-Roubaix | Dylan van Baarle sterkste van de dag in Hel van het Noorden

