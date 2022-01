Zo grijs en grauw als deze winter zijn de prestaties van de Nederlandse wielrenners gelukkig allang niet meer. De Nederlandse troefkaarten hebben een wat mindere periode gekend, maar we mogen toch wel weer spreken van hoogtijdagen. De wederopstanding van Tom Dumoulin kan hier symbool voor staan en zodra Mathieu van der Poel weer blessurevrij aan de start verschijnt, is het genieten geblazen.

Ad

Wielerkalender

Wielrennen GP La Marseillaise | Amaury Capiot sterkste in massaspurt GISTEREN OM 17:16

De wielerkalender is overvol en er wordt het hele jaar door gekoerst. Tussen begin februari en eind november verschijnt er vrijwel dagelijks ergens een peloton aan de start. De Omloop is uiteraard de échte start van het wielerjaar net zozeer als de vallende bladeren tijdens de Ronde van Lombardije het officieuze slot vormen.

Van De Omloop tot Il Lombardia is vrijwel iedere wielerwedstrijd live te volgen op televisie via Eurosport of geheel reclamevrij te streamen via discovery+ . Dit geldt voor onder meer de monumenten, (semi-)klassiekers, drie grote ronden en ook World Tour-koersen bij de vrouwen, die voor het eerst de Tour de France rijden.

Etappestarts Vuelta in Utrecht, Den Bosch en Breda

Er is zelfs sprake van een overloop van koersen, waarbij je moet kiezen welke renner of renster je op de voet volgt, welke etappe je omcirkelt in je agenda en als de tijd schaars is, moet je misschien ook handig timen om de aankomst van zowel de mannen als vrouwen te kunnen zien. Tip van onze kant: kies op zulke dagen als discovery+ voor je tweede scherm.

De routes van de Giro d’Italia Tour de France en Vuelta a España – met etappestarts in Utrecht, Den Bosch en Breda – zijn ook al bekend en de favorieten weten op welke dagen en bergen ze moeten pieken. Gebruik onze artikelen en uitgebreide voorbeschouwingen op wielerjaar 2022 als het ultieme routeboek voor volop fietsplezier en koersgenot!

Wielrennen GP La Marseillaise | Amaury Capiot sterkste in massaspurt GISTEREN OM 17:16