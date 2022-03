Bernal heeft een fiets in de woonkamer geplaatst, waarop hij zijn kilometers maakt. Hij rijdt nog niet buiten, maar dit is alweer een grote vooruitgang ten opzichte van de ‘ligfiets’ waar hij vanuit zijn bed gebruik van maakte.

Het gemoed van de Colombiaan van Ineos lijkt positief, al is en blijft het natuurlijk de vraag of zijn lichaam zonder tegenslagen weet te herstellen van zo’n twintig botbreuken. Die breuken liep Bernal op door op volle snelheid tegen een stilstaande bus aan te rijden, waarna diverse operaties volgden.

Ad

Parijs - Nice Parijs-Nice | “Deze zomer ga ik weer voor groen in de Tour” - Van Aert kijkt alweer verder 4 UUR GELEDEN

Rentree

De vrees dat hij nooit meer zou kunnen lopen , is gelukkig vervlogen. Het werd zelfs tijd om langzaam een beetje vooruit te kijken. Bernal grapte – inclusief foto – dat hij momenteel op zijn ideale Tour-gewicht zit, maar dat lijkt toch echt een onmogelijke opgave.

Desondanks begint ook zijn ploeg wat optimistischer te worden. Ineos sluit niet langer uit dat Bernal in seizoen 2022 nog wel eens zijn rentree zou kunnen maken in het peloton. “Als we de standaard nemen voor het herstel van zulke blessures is het antwoord duidelijk ‘nee’. Maar Egan is een topsporter en ook nog eens in staat om bijzonder snel te herstellen”, aldus coach Xabier Artetxe in de Gazzetta dello Sport.

“Ik sluit zeker niet uit dat Egan in 2022 zijn rentree maakt, maar ik durf er geen datum op te plakken. De optie is er, laat ik het zo zeggen. Egan doet er alles aan zo snel mogelijk terug te keren. Zo snel mogelijk kan in dit geval 2023 betekenen, maar ook net zo goed het einde van dit jaar. We mogen het zeker niet uitsluiten, absoluut niet zelfs.”

Giro d'Italia

Hoewel lopen, gewoon fietsen en daarna opstappen op de racefiets stuk voor stuk grote mijlpalen zijn sinds het ongeluk, is Artetxe er altijd van overtuigd geweest dat Bernal, winnaar van de Giro d’Italia 2021, het in zich heeft om terug te keren op het allerhoogste niveau.

Artetxe: “Ik heb het altijd gezegd tegen de teamdokter: ja, Egan is ertoe in staat zich terug te knokken. Ik weet het, er is geen wetenschappelijk basis voor, maar ik weet dat hij het in zich heeft. Ik zie hoe hard hij werkt, weer wat stabiliteit verkrijgt en zelfs de kans krijgt om wat misbalans uit het verleden te verhelpen. Als het hem lukt om terug te keren, zal hij sterker zijn dan ooit.”

WAAR KIJK JE?

Het volledige voorjaar, alle klassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Parijs - Nice Parijs-Nice | “Deze zomer ga ik weer voor groen, in de Tour” - Van Aert kijkt alweer verder 4 UUR GELEDEN