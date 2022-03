Wielrennen | Kijk vooruit naar het wielerseizoen van de vrouwen

In 2021 moest de wielerkalender volledig op de schop vanwege de Covid-19 pandemie. Voorjaarsklassieker De Ronde van Drenthe werd als seizoensafsluiter eind oktober verreden. Ook moest er een streep door races in onder meer China, Australië en Zweden.

De verwachtingen voor 2022 zijn dan ook hooggespannen. Hopelijk kan 2022 het eerste jaar sinds 2019 worden zonder grote verschuivingen in de wielerkalender. Ook wordt in 2022 de Tour de France Femmes een nieuw leven ingeblazen. Op de dag dat de mannen finishen op de Champs Elysees, rijden de vrouwen hun eerste etappe op hetzelfde parcours. Daarna rijden ze in zeven dagen naar de Vogezen om daar te finishen op de Planche des Belles Filles. Voor het eerst in de historie kennen de drie Grote Rondes tegelijkertijd een meerdaagse wedstrijd voor het vrouwenpeloton.

Naast de Tour de France Femmes in juli zullen verschillende vrouwen ook 16 april hebben omcirkeld in hun agenda. Dan staat de tweede editie van Parijs-Roubaix op het programma. De brute wedstrijd werd vorig jaar in een race vol val- en glijpartijen gewonnen door de Britse Lizzy Deignan . In Nederland staan de Ronde van Drenthe, de Amstel Gold Race en de Simac Ladies Tour op de agenda.

Groei vrouwenwielrennen

De toevoeging van de Tour de France aan de wielerkalender is een nieuw voorbeeld van de groei die de vrouwenkant van de wielersport doormaakt. Annemiek van Vleuten blikt in The Cycling show terug op haar eerste jaren in het profpeloton. “Ik begon in 2008 en kreeg toen honderd euro per maand.” Inmiddels worden World-Tour ploegen verplicht hun rijders minimaal 27.500 euro per jaar te betalen.

Opvallend is dat in 2022 veel meer ploegen zich als World-Tour ploeg registreerden. Het aantal teams steeg van negen naar veertien. Nieuwkomers zijn UAE Team, EF Education, Human Powered Health, Roland- Cogeas en het splinternieuwe Uno-X. Inmiddels hebben negen van de achttien mannelijke teams op het hoogste niveau ook een professionele vrouwentak. “Het belangrijkste van de nieuwe teams is dat ze in ieder geval iets geven aan de rijders”, zegt ook Van Vleuten. “Het is geen groot bedrag of hetzelfde als bij de mannen, maar het geeft vrouwen de mogelijkheid om voltijds voor hun sport te leven.”

Anna van der Breggen als ploegleidster

Naast Van Vleuten had Nederland met Anna van der Breggen nog een absolute wereldtopper in het peloton zitten. Van der Breggen verruilde na de Spelen haar racefiets met de ploegleiderswagen. Tijdens de Omloop het Nieuwsblad zat ze samen met Lars Boom in de ploegleiderswagen om de rijdsters van SD-Worx aan te sturen.

Van de drie vrouwen die de afgelopen jaren voor de grootste Nederlandse zeges zorgden, Marianne Vos, Van der Breggen en Van Vleuten, zijn ook Vos en Van Vleuten niet meer de jongsten. Achter deze routiniers positioneert Demi Vollering zich het meeste als de nieuwe kopvrouw van het Nederlandse wielrennen. De vrouw die vorige week nog tweede werd in de Omloop het Nieuwsblad , won vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Groot-Brittannië en La Course. Ook de 22-jarige topsprintster Lorena Wiebes kan zich de komende jaren blijven verbeteren. Vorig jaar pakte ze de zege in de ronde van Drenthe.

