Wielrennen

Ploegen verkopen vaak hun materiaal aan het einde van het seizoen om zo ruimte te maken voor het volgende jaar en tegelijkertijd een leuk zakcentje mee te pakken. Volgens Jumbo-Visma gaan de opbrengsten van deze veiling naar de talenten opleiding binnen de ploeg.

Genoeg keuze

Jumbo-Visma begint met een veiling van een aantal speciale fietsen. Met de Tourzege van Vingegaard, de groene truien van Vos en Van Aert, de 'Blauwe Bouwman', de Nederlands kampioene Markus en nog vele andere overwinningen is er een hoop materiaal dat is gebruikt op deze historische dagen. Op deze spullen kan nu geboden worden.

Het koopje van de veiling? De Tourfiets van Vingegaard. Met het kaderplaatje van een najaarsklassieker ( fiets is gewoon nog gebruikt na de Tour) nog gemonteerd. Op het moment van schrijven staan de biedingen nog op 1800 euro. een koopje voor een fiets die meer dan 10.000 kost in de winkel. De verwachting is wel dat de prijs nog wat gaat stijgen. Mocht je al een goeie fiets hebben, dan is misschien een gesigneerde gele trui van Vingegaard wel een leuk kerstcadeau (voor jezelf).

Wout van Aert

Ook staat de klimfiets van Wout van Aert van de afgelopen Tour te koop. Framemaat 56, relatief klein voor de 1,90 meter lange Belg.

Liever de fiets van de GOAT? Jazeker, ook de fiets van Marianne Vos is te koop op de veiling. De fiets waarmee ze de dienst uitmaakte in de eerste editie van de Tour de France Femmes. Is een rood-wit-blauwe voorvork meer iets voor jou? De kampioensfietsen van Riejanne Markus en Pascal Eenkhoorn staan ook te koop.

Dumoulin

Maar het pièce de résistance voor de Nederlandse wielerliefhebber is de laatste proffiets van Tom Dumoulin. Ondanks dat hij 'slechts' 185cm lang is en dus 5cm kleiner dan Wout van Aert rijdt Dumoulin wel op een fiets met dezelfde framemaat, een langere stuurpen en zadelhoogte die zeker niet onderdoet voor die van de Belg. Wellicht hebben ze de kuif van Van Aert opgeteld bij zijn totale lengte.

De prijs op het moment van schrijven voor deze historische tweewieler van de Nederlandse Giro d'Italia winnaar is: 6000 euro. En volgens de veilingssite kan de waarde weleens tussen de 9.000 en de 15.000 euro liggen. Daarnaast zijn er nog genoeg andere fietsen en memorabilia te koop.

