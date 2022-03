Wielrennen

Het plan ontstond toen Morton de Spaanse koers Gran Camiño reed. Hij hoorde het nieuws van de Russische invasie, terwijl hij aan het ontbijt zat met zijn Oekraïense teamgenoot Mark Padun. Morton wilde iets doen en besloot dat te doen waar hij het beste in is: fietsen.

Zware rit

Morton stippelde een route uit waarbij hij vanaf München naar de grens bij Korczowa en Krakovets zou fietsen. Onderweg deed de Australiër ook Tsjechië aan. Het doel hiervan was om te laten zien dat oorlog op slechts de afstand van een fietsritje is en niet ergens ver weg.

De rit was zwaar, maar onderweg kreeg Morton veel hulp van de mensen die hij tegenkwam. Hij mocht aansterken en warm douchen bij mensen thuis en werd af en toe zelf letterlijk een handje geholpen door mensen die hem voortduwden.

Oorlog dichtbij

Morton zelf zei het volgende over zijn actie: "Ik probeer gewoon het ene ding te doen dat ik kan om zo de wielrencommunity betrokken te laten raken en te laten helpen. Mijn idee is om aan te tonen dat oorlog niet een probleem van ver weg is."

"Conflicten zijn een fietsritje van je vandaan over de hele wereld. Dat en het ophalen van geld zijn de intenties achter deze actie, zodat we de mensen die hebben moeten vluchten kunnen helpen."

